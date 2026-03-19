Πλήγμα στον ΠΑΟΚ: Εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα ο Χουγκάζ

Σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Νίκου Χουγκάζ κόντρα στο Περιστέρι Betsson, με τον Έλληνα φόργουορντ να μένει εκτός δράσης για 4 έως 6 εβδομάδες.

Άτυχος στάθηκε ο Έλληνας φόργουορντ του Δικεφάλου στον χθεσινό προημιτελικό στην Αθήνα, καθώς τραυματίστηκε στη δεξιά ποδοκνημική και θα απουσιάσει για σημαντικό χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένου τόσο των ημιτελικών με τη Μούρθια (1 και 8 Απριλίου), όσο και των τελικών σε περίπτωση πρόκρισης (22 και 29 Απριλίου).

Ο Χουγκάζ υπέστη ρήξη έσω και έξω πλαγίου συνδέσμου στη δεξιά ποδοκνημική, χωρίς εικόνα αστάθειας μετά και από ακτινολογικές λήψεις ποδοκνημικής σε φόρτιση, ενώ ξεκινάει άμεσα πρόγραμμα θεραπείας, με τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης να κυμαίνεται από 4 έως 6 εβδομάδες. Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται τακτικά από τον ιατρό της ομάδας κ. Μιχαήλ Σαμαρά.

Ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε στον αθλητή του ταχεία ανάρρωση, αναφέροντας «ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στο Νίκο Χουγκάζ και είμαστε όλοι στο πλευρό του, προκειμένου να επιστρέψει στα παρκέ ακόμη πιο δυνατός».

