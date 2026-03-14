Η Έλενα Τσινέκε σε δηλώσεις της μετά την άνετη νίκη της Εθνικής Γυναικών κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία τόνισε πως η ομάδα έδειξε τον πραγματικό της εαυτό, ενώ σημείωσε ότι σήμερα έπαιξαν το μπάσκετ που τις αντιπροσωπεύει

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Τσινέκε:

«Δείξαμε τον πραγματικό μας εαυτό σε αυτό το παιχνίδι, αυτό είναι το μπάσκετ που μας αντιπροσωπεύει. Αν παίζουμε τέτοιο μπάσκετ, όλες θα μπορούμε να διακριθούμε. Ηταν σημαντικό για εμάς, να βγάλουμε το καλύτερό μας πρόσωπο, θέλαμε να το κάνουμε σε όλη τη διάρκεια του ματς. Θέλουμε ξανά τον κόσμο μαζί μας με τη Δανία, να πάρουμε όλοι μαζί την πρόκριση».

Οι δηλώσεις της Κριμιλή:

«Ο στόχος μας ήταν να ξεχάσουμε την ήττα στην Κροατία και να αντιδράσουμε, ξεκινώντας από την άμυνα. Καταφέραμε για 40 λεπτά να τις περιορίσουμε και στην επίθεσή μας δείξαμε πολύ καλή ομαδική λειτουργία, γνωρίζοντας το τι ταλέντο έχουμε. Είναι διαφορετικό να παίζεις μπροστά στο δικό σου κοινό, για εμάς ο κόσμος ήταν ο έκτος παίκτης μας. Κάθε φορά που μπαίνω, θέλω να βοηθώ την ομάδα μου όσο καλύτερα μπορώ, οι συμπαίκτριές μου με βοήθησαν πολύ στην επίθεση για να σκοράρω. Είμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια, χαιρόμαστε η μία για την άλλη και πάντα θέλουμε να στηρίξουμε όποια βρίσκεται σε καλή μέρα».