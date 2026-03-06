«Ετοιμάζει αύξηση για να κρατήσει τον Μότλεϊ η Χάποελ»

Τα ισραηλινά δημοσιεύματα επιβεβαιώνουν τα όσα ειπώθηκαν στην χθεσινή Magic Euroleague, με την Χάποελ Τελ-Αβίβ να ετοιμάζει αύξηση προκειμένου να τον κρατήσει στο ρόστερ της.

Η χθεσινή Magic Euroleague αποκάλυψε πως ο Τζόναθαν Μότλεϊ φαίνεται πως θα παραμείνει κάτοικος Τελ-Αβίβ, καθώς η Χάποελ σκέφτεται να τον διατηρήσει το ρόστερ της.

Σημερινά ισραηλινά δημοσιεύματα έρχονται να επιβεβαιώσουν τα όσα ειπώθηκαν στην χθεσινή εκπομπή του SDNA, καθώς η Χάποελ ετοιμάζεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του Αμερικανού ψηλού, προσφέροντας του μεγαλύτερες αποδοχές.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Μότλεϊ αμοίβεται με 1,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ το επόμενο συμβόλαιο θα έχει αξία 5 εκατομμυρίων ευρώ για δυο χρόνια.