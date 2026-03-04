Ο Αθηναϊκός γράφει ιστορία και χάρη στο +13 του πρώτου ματς και παρά την ήττα με 78-70 στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στη Λιλ προκρίθηκε και στον τελικό του Eurocup μετά από 16 χρόνια!

Η ομάδα του Βύρωνα δημιουργήθηκε με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου, επαναλαμβάνοντας τον άθλο της σεζόν 2009-10, με το τελευταίο εμπόδιο να είναι η τουρκική Μερσίν που είχε αντιμετωπίσει.

Έτοιμη για τον δεύτερο τίτλο σε 3 χρόνια η Καλτσίδου, που το είχε κατακτήσει τη σεζόν 2023-24 με τη βρετανική Λόντον Τάουερς στον τελικό και πάλι απέναντι σε τουρκική ομάδα, την Μπεσίκτας.

Οι τελικοί θα είναι διπλοί και τον νικητή του φετινού Eurocup θα κρίνει η διαφορά των δύο ματς σε περίπτωση που δεν καταφέρει μία από τις ομάδες να κάνει το 2/2.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 2 Απριλίου στον Βύρωνα και ο επαναληπτικός στην Τουρκία στις 9 του μήνα.

Πρωταγωνίστρια για τον Αθηναϊκό ήταν η Αλέξις Πρινς με 24 πόντους (6/9 διπ., 6/8 βολές, 9 ριμπ.), με την Άνα Τάντιτς να προσθέτει άλλους 11 (8 ριμπ.).

Από την πλευρά της Λιλ, πρώτη σκόρερ ήταν η Αμερίστ Άλστον με 18 πόντους, με τις Εμμανουέλε Ταχάν και Αλέξις Πέτερσον να έχουν από 15.

Ο Αθηναϊκός μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και με την Παρκς να σκοράρει από μακριά προηγήθηκε με 4-8 στα πρώτα 3.5 λεπτά, βρίσκοντας αντίδραση και όταν η γαλλική ομάδα επανήλθε και πήρε προβάδισμα πέντε πόντων, με την Ανίγκουε να μειώνει στο 18-16 της πρώτης περιόδου.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ επί της ουσίας σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου και επιτυγχανόταν ο στόχος των παικτριών της Στέλλας Καλτσίδου να μην αφήσουν τη Λιλ να ξεφύγει, με την Παρκς μάλιστα να δίνει προβάδισμα, προτού με καλάθι της η Πίτερσον ισοφαρίσει για το 32-32 του ημιχρόνου.

Η ελληνική ομάδα μπήκε εξαιρετικά στην τρίτη περίοδο και με λέι απ της Πρινς κοντά στα μέσα του δεκαλέπτου πήρε διαφορά πέντε πόντων (37-42 στο 24′), όμως οι γηπεδούχες ανέκαμψαν ξανά και, μάλιστα, πήραν τον έλεγχο με μια διαφορά τεσσάρων πόντων χάρη σε λύσεις της Ταχάν για το 54-50 στη λήξη του.

Με την τριάδα των Ρόμπινσον, Πίτερσον και Τσέρι η Λιλ πίεσε και έφερε τη διαφορά στους εννέα πόντους και στο -4 από τον πρώτο αγώνα (69-60 στο 36′) και λίγο αργότερα βρέθηκε και σε διψήφιο νούμερο (74-64 στο 38′), όμως τέσσερις σερί πόντοι της Πρινς τελείωσαν ουσιαστικά την πρόκριση, με τις γηπεδούχες να μην επανέρχονται και την ελληνική ομάδα να γράφει ιστορία.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 32-32, 51-48, 78-70

Λιλ (Μπεζίν): Πίτερσον 15, Τσέρι 9 (1), Μιλαπί 10, Άλστον 18 (2), Γέιλ 3 (1), Ταχάν 15 (1), Παλενλικοβα, Φαλ, Παγκέτ 8 (2)

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 5 (1), Τσινέκε 2, Ουίντερμπερν 4, Παυλοπούλου 5 (1), Μίλερ 2, Τάντιτς 11, Πρινς 24 (2), Παρκς 7 (1), Ανίγκουε 4, Χρίστοβα 6

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς