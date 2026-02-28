Και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Γιούρτσεβεν (pic)

Ο Παναθηναϊκός Aktor ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του SDNA.

Οριστικά έκλεισε το κεφάλαιο «Ομέρ Γιούρτσεβεν» για τον Παναθηναϊκό Aktor.

Το SDNA σας είχε ενημερώσει μέσα από την "Magic Euroleague" για την ειλημμένη απόφαση των «πρασίνων» και πριν από λίγη ώρα, όπως διαβάσατε, η παραπάνω πρόθεση έγινε και... πράξη.

Το εν λόγω ρεπορτάζ, λοιπόν, επιβεβαιώθηκε πλήρως, με την «πράσινη» ΚΑΕ να αποχαιρετάει τον Γιούρτσεβεν ύστερα από 1,5 σεζόν στο "Telekom Center".

Αναλυτικά το αποχαιρετιστήριο μήνημα του «τριφυλλιού»: