Τώρα χρειάζεται την προσωπικότητα περισσότερο από ποτέ

Σε μια ομάδα που έχει τον ίδιο κορμό ρόστερ και τον ίδιο προπονητή τρία χρόνια, εκείνο που μπορεί να ποντάρει κανείς είναι να πουν ένα «ως εδώ» στα... δώρα και στην κατρακύλα. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Από την αρχή του 2026 ο Παναθηναϊκός είναι λες και κάποιος γύρισε τον διακόπτη στο off. Αναφορικά με την Euroleague αυτό άλλαξε ελάχιστα και με την ώθηση του «T-Center» στο ματς με τη Ρεάλ. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, τα υπόλοιπα κυμάνθηκαν όλα στα ίδια.

Οι «πράσινοι» έχουν κάνει απίστευτα… δώρα, «πυροβολώντας» τα πόδια τους στη βαθμολογία. Μόνο που πλέον έφτασαν στο σημείο να μην υπάρχει χρόνος και περιθώρια. Γιατί ως τώρα, δικαιολογημένα γινόταν λόγος για απουσίες, για ρόλους που πρέπει να βρεθούν με τα συνεχή μπες-βγες λόγω τραυματισμών ή ασθενειών. Προστέθηκε και μια τεράστια μονάδα όπως ο Χέιζ-Ντέιβις, πλησιάζει η επιστροφή του Λεσόρ, ενώ μπαίνει και ο Ναν που μόλις γύρισε από το θέμα με τον αστράγαλο, «χτυπήθηκε» από ίωση.

Τα αποτελέσματα πάντως, δεν αφήνουν περιθώρια για αναμονή να βρεθεί ρυθμός και ρόλοι. Το «τριφύλλι» μπήκε στην κινούμενη άμμο και είναι χρέος του να κατορθώσει να βγει. Εύκολο δεν είναι, ούτε απλό. Αλλά υπάρχει και η δύναμη και η δυνατότητα.

Σε ένα σύνολο που έχει αγωνιστικό κορμό ίδιο εδώ και μια τριετία περίπου, με τον ίδιο προπονητή, νέα… κόλπα δεν μπορούν να υπάρξουν. Αυτό που προστέθηκε είναι η τεράστια ποιότητα ενός παίκτη που ήρθε με μεταγραφή και αναμένεται η επιστροφή Λεσόρ. Ψυχολογικά και αγωνιστικά διαφοροποιεί τα δεδομένα. Όμως κι εκείνος είναι γνωστός σε όλους, δεν μπαίνει ως νέα μονάδα στο σύνολο.

Εκείνο στο οποίο πρέπει να ποντάρουν πλέον οι «πράσινοι», είναι τα ίδια τα ονόματά τους. Μιλάμε για τον Εργκίν Αταμάν που αν κάτι τον χαρακτηρίζει, είναι η νοοτροπία νικητή. Αθλητές όπως ο Σλούκας, ο Ναν, ο Γκραντ, ο Σορτς, ο Όσμαν, ο Χουάντσο, ο Χέιζ-Ντέιβις, ο Λεσόρ. Η προσωπικότητα ξεχειλίζει. Όπως προφανώς και το πείσμα για να μην ολοκληρωθεί πρόωρα μια τόσο δικαιολογημένα φιλόδοξη σεζόν.

Περιθώρια λάθους δεν υπάρχουν ούτε σε μια φάση, όχι σε ολόκληρο αγώνα ή αποτέλεσμα. Κάθε μπάλα μετράει και καθορίζει τα πάντα. Τα 9 ματς που απομένουν δεν είναι πολλά, όμως αρκούν για να διαφοροποιήσουν την κατάσταση. Ειδικά όταν και οι υπόλοιποι έχουν ήττες που δεν τους απομάκρυναν από τον Παναθηναϊκό.

Αρκεί οι «πράσινοι» να μπουν σε... mode προσωπικότητας. Ταλέντο και ικανότητα δεν χρειάζονται καν συζήτηση. Ένα σύνολο που απαρτίζεται από MVP σεζόν, MVP Final Four, μέλη καλύτερων πεντάδων της Euroleague, πρωτίστως για τον ίδιο του τον εαυτό δεν θα δεχτεί μια τέτοια αποτυχία. Η οποία θα ακολουθεί για πάντα και τον κόουτς και τους αθλητές.

Ο Παναθηναϊκός ως ομάδα, έχει αποτύχει πολλές φορές. Έχει θριαμβεύσει περισσότερες. Η ιστορία έδειξε πως είχε συνέχεια, έβρισκε τρόπο να... σηκώνει κεφάλι. Στην καριέρα του καθενός που είναι μέλος του «τριφυλλιού» όμως, θα είναι ένα στίγμα η αποτυχία. Σε μια σεζόν που οι πάντες γνωρίζουν πως δεν λείπει τίποτα. Μέχρι και πριν λίγες μέρες στην Ισπανία έκαναν αφιερώματα για το πόσο… τρέμει η Ευρώπη τους «πράσινους».

Η «απάντησή» τους δεν μπορεί να είναι η ήττα από την Παρί εντός έδρας. Ούτε η 10η θέση με την Ντουμπάι στη μία νίκη απόσταση αυτή τη στιγμή.