Η συγκυρία των δύο χαμένων match-ball και τα ποσοστά του Παναθηναϊκού στα ελεύθερα σουτ φέτος (infographic)

O Παναθηναϊκός έχασε από την Μακάμπι, ενώ είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες να ευστοχήσει σε τρίποντο νίκης, αλλά αστόχησε. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

O Παναθηναϊκός παρόλο που δεν ήταν κακός στο Ισραήλ, έχασε από την Μακάμπι, αφού δεν κατάφερε σε δύο εντελώς ελεύθερα σουτ να ευστοχήσει και να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Ο Εργκίν Αταμάν, μετά από τάιμ-άουτ, έβγαλε ένα εξαιρετικό play για τον Κώστα Σλούκα, που βρέθηκε ελεύθερος για να εκτελέσει για τρεις.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Σλούκας πήγε αρχικά για ένα σκριν στον Χουάντσο που θα έκοβε μέσα στο καλάθι. Αυτό ήταν αποπροσανατολισμός, καθώς ο Ισπανός, άμεσα γύρισε το κορμί και έκανε αυτός σκριν στον Σλούκα. Στην συνέχεια ο γκαρντ του Παναθηναϊκού, πήρε και δεύτερο σκριν από τον Χολμς, που κράτησε δύο παίκτες της Μακάμπι με το σώμα του και έτσι ο Σλούκας είχε όλο τον ελεύθερο χώρο και χρόνο για να εκτελέσει ένα σουτ, εύκολο για την κλάση του.

Ο πολύπειρος άσσος, αστόχησε όμως, παρόλο που στα ελεύθερα τρίποντα φέτος, εκτελεί με το πολύ καλό 56.5%. Η ατυχής συγκυρία για τον Παναθηναϊκό είναι, ότι από το συγκεκριμένο σημείο, έχει μόλις 2/10 (20%) σε uncontested (αμαρκάριστα) σουτ. Αυτό το spot είναι το χειρότερο του μέσα στο παρκέ, στο οποίο έχει τον χαμηλότερο ποσοστό ευστοχίας από οποιοδήποτε άλλο. Βέβαια, για παίκτες της κλάσης του, αυτά μπορεί να είναι και λεπτομέρειες, όμως σίγουρα κάτι δείχνει. Από το ίδιο σημείο σε μαρκαρισμένα, δηλαδή με παίκτη που τον παίζει άμυνα μπροστά του, έχει 4/9 (44.4%).

Το ακόμα πιο περίεργο, είναι στην συνέχεια της φάσης, που οι πράσινοι πήραν το επιθετικό ριμπάουντ και βρήκανε ακόμα ένα καθαρό σουτ, αυτήν την φορά με τον Γκραντ.

Αυτό ήταν ακόμα πιο ελεύθερο, αλλά από ένα σημείο που επίσης είναι το χειρότερο του Γκραντ στο παρκέ. Ο Αμερικανός, από το συγκεκριμένο σποτ έχει φέτος 1/6 σουτ (16.6%), σε uncontested σουτ, που είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με την ικανότητα του.

Έτσι έμεινε το «αχ» στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αφού θα μπορούσε η ομάδα τους να πάρει αυτό το παιχνίδι, ευστοχώντας σε ένα από τα δύο «πέναλτι» που βρήκε. Πολλές φορές ένα παιχνίδι κρίνεται από ένα σουτ που μπήκε ή όχι και οι πράσινοι, δεν τα κατάφεραν, αλλά στατιστικά μιλώντας σε βάθος μιας χρονιάς αυτό θα έρθει σε ισορροπία. Είτε θα βάλουν κάπου άλλου νικητήριο σουτ, είτε ο αντίπαλος θα χάσει ελεύθερο νικητήριο σουτ.

Τα ελεύθερα σουτ φέτος

Γίνεται μεγάλη συζήτηση, για τα πολλά ελεύθερα σουτ που χάνει ο Παναθηναϊκός φέτος και κάποιοι θεωρούν ότι αυτό, του έχει στερήσει νίκες σε αρκετά παιχνίδια. Γενικότερα όταν βλέπει κάποιος έναν παίκτη να αστοχεί σε αμαρκάριστο τρίποντο, δημιουργείται η αίσθηση, ότι χάνει δικό του παιχνίδι. Η αλήθεια πάντως είναι, ότι οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού, σουτάρουν τα ελεύθερα τρίποντα φέτος, στο ίδιο επίπεδο και μάλλον καλύτερα από πέρσι, εκτός από μία συγκεκριμένη θέση.

Στο παραπάνω πίνακα, βλέπετε τα ποσοστά των παικτών του Παναθηναϊκού στα ελεύθερα catch n shoot τρίποντα πέρσι και φέτος. Ο όρος uncontested, σημαίνει ότι δεν υπάρχει άμυνα για να δυσκολέψει το σουτ. Ο Σλούκας, σουτάρει πάρα πολύ καλύτερα φέτος, όπως και ο Ναν σε αυτές τις καταστάσεις. Ο Ρογκαβόπουλος και ο Όσμαν, είναι πάνω κάτω στα ίδια, ενώ ακόμα και ο Σορτς εκτελεί καλύτερα, παρόλο που το ποσοστό του είναι κακό. Ο Γκραντ έχει μια πτώση, σχεδόν 9% αλλά μπορεί να συμβεί, εφόσον μιλάμε για πάνω από 44% ποσοστό αυτήν την στιγμή.

Το πρόβλημα λοιπόν παρουσιάζεται στην θέση τέσσερα. Εκεί που οι δύο παίκτες που υπάρχουν για αυτήν την θέση, έχουν κάνει βουτιά στα ποσοστά τους. Ο Ερνανγκόμεζ, που πέρσι είχε 43.5% σε ελεύθερα τρίποντα, φέτος έχει πέσει στο 31.9% και αυτό φαίνεται και με το μάτι στους αγώνες. Από την άλλη ο Μήτογλου, έχει κάνει βουτιά από το εξαιρετικό 54.1% στο τραγικό 6.7%. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για εντελώς αμαρκάριστα σουτ. Ο συνδυασμός αστοχίας και των δύο παικτών, έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην λειτουργία της ομάδας, αφού ο Αταμάν, περιμένει το στατικό σουτ από τα τεσσάρια του.

Ουσιαστικά λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, δεν έχει γενικό πρόβλημα στο σουτ, όπως μπορεί να υπάρχει αυτή η αίσθηση, αλλά ειδικά από τους συγκεκριμένους δύο, που κάνουν underperform φέτος στις εκτελέσεις τους. Επειδή προφανώς δεν ξέχασαν να σουτάρουν, είναι βέβαιο ότι στην συνέχεια της χρονιάς, θα υπάρξει η απαραίτητη διόρθωση στα ποσοστά του, φτάνοντας πιο κοντά στα δικά τους στάνταρ. Σε αυτό παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες, όπως οι ποιότητα των σουτ που παίρνουν, όμως ο γενικός κανόνας δείχνει ότι θα υπάρξει διόρθωση. Αν δεν γίνει θα υπάρχει πρόβλημα για την ομάδα.