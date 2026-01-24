«Περίπατοι» για Λαύριο και Παπάγου

Η 18η αγωνιστική της Elite League ξεκίνησε το Σάββατο (24/1) με έξι αναμετρήσεις.

Αναλυτικά η 18η αγωνιστική: Σάββατο 24 Ιανουαρίου Λαύριο Boderm-Αιγάλεω 90-62 Νίκη Βόλου-Vikos Φalcons 79-96 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΑΓΕΧ 76-71 Ψυχικό-Σοφάδες 93-94 Δάφνη-ΝΕ Μεγαρίδος 69-79 Evertech Παπάγου-Μαχητές Πειραματικό 93-58 Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 18:30 Πανερυθραϊκός-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Ρεπό: Κόροιβος Αμαλιάδας Αναλυτικά οι αναμετρήσεις: Λαύριο Boderm-Αιγάλεω 90-62 Διαιτητές: Σκαλτσής-Κάρδαρης-Καλογερόπουλος (Ντίνος) Δεκάλεπτα: 27-12, 52-29, 72-46, 90-62 Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 15 (3), Σιγάλας 11, Προίσκος 2, Δήμος 5 (1), Δεϊμέζης 6, Γεωργάς 10 (2), Τόλιας 6 (1), Καματερός 11 (2), Καλόγηρος 2, Λεφιού 17 (3), Μουτάφης 5 (1) Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 11, Έλμορ 15, Βέλκος, Χουχούμης 6 (1), Αυγουλέας, Καράβολας 6 (2), Μπαλός 4, Λάμπρου 2, Δεμερούδης 5 (1), Κουρτίδης 3, Κουστένης 7 (1), Ντιπτσής 3 Evertech Παπάγου-Μαχητές Πειραματικό 93-58 Διαιτητές: Τσιμπούρης-Λιαρομμάτης-Ρίζος (Ζώης) Δεκάλεπτα: 21-19, 49-33, 73-42, 93-58 Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου 4 (1), Μπιλάλης 13 (3), Άντερτον 12, Μερμίγκης 6 (1), Δενδρινός 5 (1), Μαλέλης 5, Ντιμανότσι 8, Ματσάγγος 8 (2), Γιαννάκης, Καραμαλέγκος 23 (5), Χουγκάζ 9, Μπαρμπαγιάννης Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 4, Κωνσταντινίδης 2, Μπανκς 12, Πουρλίδας 8, Λαζάρου, Κατσαμούρης 9 (1), Νώτης, Κυργάκης, Καρπούζης 9, Χαραλαμπίδης, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 14 (1) Δάφνη-ΝΕ Μεγαρίδος 69-79 Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Καρπάνος-Λιότσιος (Νηγιάννης) Δεκάλεπτα: 18-19, 35-31, 52-56, 69-79 Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 9, Τζιβελέκας 8, Τοπάλι, Καράμπουλας 2, Ετζιάκα 7 (1), Κάρτραϊτ 13, Φιλιππάκος 19, Μουστόπουλος 2, Γιαννίκος 9 (3), Έξαρχος ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 9 (1), Παπαγεωργίου 3 (1), Δενδρινός 18 (2), Μπούσμπουρας, Γκρέκας 4, Βαρελάς 1, Σωτηρίου 16, Πόζογλου 10 (2), Καλιανιώτης 8, Κολοφώτης 3 (1), Πέργουλης 7 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΑΓΕΧ 76-71 Διαιτητές: Μπακάλης-Λόρτος-Δέλλας (Πίγκας) Δεκάλεπτα: 22-28, 36-50, 66-65, 76-71 Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 10 (3), Ρόμπινσον 13 (2), Άλεν 6, Καλλιακούδας 2, Σαχπατζίδης 8 (1), Χατζηνικόλας 15 (4), Σταυρακούκας 15 (2), Φύτρος 7, Βισνιέφσκι ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 14, Παπαρέγκας 6, Μελισσαράτος 10, Γερομιχαλός 5, Μιχαήλ, Χάμιλτον 2, Νέσης, Μητσιμπόνας 11 (3), Κανονίδης 17 (5), Σάμαρτζιτς 6 Νίκη Βόλου-Vikos Φalcons 79-96 Διαιτητές: Ταρενίδης-Ευφραιμίδης-Ντόγκας (Αθανασόπουλος) Δεκάλεπτα: 8-30, 29-52, 56-72, 79-96 Νίκη Βόλου (Τύμπας): Τζόνσον 29 (1), Κοντοστάθης 3 (1), Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 9 (1), Φιλοξενίδης 3, Μαντίκος, Σπανόπουλος, Πρίφτης, Βλαχογιάννης 18 (3), Μπακέας 12 (2), Νίκολης 2, Τσουμάνης 3 Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 14 (2), Σιμιτζής 5 (1), Γεωργίου 7 (1), Άντερσον 21 (2), Ντούμας, Γράβας 8, Διαμαντάκος 12, Καμπερίδης 10, Βασιλείου, Τσούκας, Αρνόκουρος 13, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 6 Ψυχικό-Σοφάδες 93-94 (κ.α. 66-66, α’ πρτ. 74-74, β’ πρτ. 87-87) Διαιτητές: Θεονάς-Μπον-Ραπτογιάννης (Φλώρος) Δεκάλεπτα: 17-16, 33-35, 51-51, 66-66, 74-74 (α’ πρτ.), 87-87 (β’ πρτ.), 93-94 (γ’ πρτ.) Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 2, Παπαγιάννης 6, Κουκάς 15 (2), Μπουρνελές 10 (2), Αντωνάκης 7 (1), Καρράς 7, Γουέλς 17, Ζορμπάς 13, Δημάκος 16 (2), Θεοδώρου Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 3 (1), Μπόθγουελ 20 (1), Χατζής 12, Τουλούπης 17 (2), Πασαγιάννης 3 (1), Χαντζής 14 (1), Επαμεινώνδας 3, Μπουντούρης 5 (1), Σπρίντζιος, Καμπερίδης 17 Η βαθμολογία Η επόμενη αγωνιστική (19η, 31/1-2/2) Σάββατο 31 Ιανουαρίου 17:00 Μαχητές Πειραματικό-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF) 17:00 Σοφάδες-Δάφνη (YouTube HellenicBF) 17:00 ΑΓΕΧ-Ψυχικό (YouTube HellenicBF) 17:00 Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF) 17:00 Αιγάλεω-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF) 17:00 Evertech Παπάγου-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF) Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 18:30 Vikos Φalcons- Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Ρεπό: Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA