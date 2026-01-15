ΠΑΟΚ: Σημαντική και πολύτιμη ενίσχυση με Βιντσιλαίου

Η Αγγελική Βιντσιλαίου είναι παίκτρια της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο» να την αποκτάει με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν από τον Αθηναϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα μπάσκετ γυναικών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Αγγελική Βιντσιλαίου, η οποία εντάσσεται στο ρόστερ του ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από τον Αθηναϊκό Qualco, για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Γεννημένη στις 21/05/1998, η Αγγελική Βιντσιλαίου αγωνίζεται ως γκαρντ και έχει ύψος 173cm. Είναι διεθνής με τις Εθνικές ομάδες U16, U18 και τη Εθνική Γυναικών της Ελλάδας, διαθέτοντας πλούσια εμπειρία τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πρόκειται για μία παίκτρια υψηλού επιπέδου, η οποία έχει κάνει διεθνή επαγγελματική πορεία, παίζοντας στην Α3 Umea (Σουηδία, εν ενεργεία πρωταθλήτρια), Elazig (Τουρκία, συμμετοχή στο EuroCup), Dinamo Sassari και Sanga Milano (Ιταλία, Α1), Polonia Warsaw (Πολωνία Α1 και χάλκινο μετάλλιο στο FIBA EWBL) και Hobarta Chargers (Αυστραλία).

Στην Ελλάδα αγωνίστηκε στην Α1 Γυναικών με τις φανέλες των Χανίων, ΠΑΣ Γιάννινα, Παναθηναϊκού, Ελευθερίας Μοσχάτου, ενώ το 2024 ο Αθηναϊκός την απέκτησε από τη Sanga Milano, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Την περσινή σεζόν (2024/25) έφτασε στους τελικούς του Ελληνικού Πρωταθλήματος, με κορυφαία εμφάνιση στον 3ο τελικό απέναντι στον ΟΣΦΠ, όπου σημείωσε 11 πόντους σε 24 λεπτά συμμετοχής.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε ως δανεική στη Νέα Ιωνία, ολοκληρώνοντας τον Α’ Γύρο της Α1 Γυναικών ως πρώτη σε ασίστ στο Πρωτάθλημα, με μέσο όρο: 10,2 πόντοι, 6,4 ασίστ, 3,4 ριμπάουντ, 14,0 efficiency, σε 25,1 λεπτά συμμετοχής.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Αγγελική Βιντσιλαίου, δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον σύλλογο, τον προπονητή μου και τον έφορο, κύριο Βασίλη Αγγελίδη για τη μεταγραφή μου στην ομάδα. Εύχομαι, στα 100 χρόνια του Συλλόγου, να μπορέσω από την πλευρά μου να προσφέρω όσο περισσότερα μπορώ, ώστε η ομάδα να πραγματοποιήσει ένα ακόμη καλύτερο δεύτερο μισό στη σεζόν. Υπόσχομαι ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάμε ΠΑΟΚ!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Αγγελική!