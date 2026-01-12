Αποβλήθηκε από το Ιταλικό πρωτάθλημα η Τραπάνι

Η Τράπανι Σαρκ αποκλείστηκε και επίσημα από το ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ στον σύλλογο επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 600.000 ευρώ.

Ο αθλητικός δικαστής απέβαλε την Τραπάνι από το Ιταλικό πρωτάθλημα και επίσημα. Η απόφαση έρχεται μετά την παραβίαση βασικών αρχών από τον σύλλογο, συμπεριλαμβανομένου του «αθλητικού πνεύματος» και της ακεραιότητας του ανταγωνισμού.

Όλοι οι αγώνες της Τραπάνι μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί. Επιπλέον, στον σύλλογο έχει επιβληθεί πρόστιμο 600.000 ευρώ και ο πρόεδρος Βαλέριο Αντονίνι έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό τριών μηνών.

Παρά το δυνατό ξεκίνημα στην ιταλική λίγκα και τη συμμετοχή στο Basketball Champions League, ο ιταλικός σύλλογος έχει πληγεί με κυρώσεις για απλήρωτους φόρους και πιθανές παρατυπίες στις εγγραφές.

Η ομάδα ξεκίνησε τη σεζόν 2025-26 με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από την ιταλική ομοσπονδία και έλαβε επιπλέον ποινή ενός βαθμού εντός της σεζόν.

Ο ιδιοκτήτης Βαλέριο Αντονίνι, ο οποίος επένδυσε σημαντικά στην ανακαίνιση του γηπέδου Pala Daidone, στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ρόστερ, ακόμη και στην αγορά ενός τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, παραδέχτηκε ότι το έργο δεν είναι πλέον βιώσιμο χωρίς πρόσθετους χορηγούς .

Έχει δηλώσει ότι τόσο οι ομάδες μπάσκετ όσο και οι ομάδες ποδοσφαίρου που κατέχει στο Τράπανι θα συρρικνωθούν στις αρχές του 2026 και ότι είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις για την πώλησή τους σε ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.