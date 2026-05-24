Περέιρα: Αλλαγή δεδομένων, μειώνονται οι πιθανότητες ανανέωσης 

Αλλαγή δεδομένων φαίνεται πως έχουμε στην υπόθεση της ανανέωσης του Ρομπέρτο Περέιρα...

Μπορεί αρχικά το κλίμα να ήταν θετικό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Αργεντινό για επέκταση της συνεργασίας ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι πιθανότητες ανανέωσης του συμβολαίου του 35χρονου μεσοεπιθετικού έχουν μειωθεί αισθητά και πλέον αναμένουμε τις οριστικές εξελίξεις.

Ο Ρομπέρτο Περέιρα, κατέγραψε φέτος 22 συμμετοχές με την φανέλα της ΑΕΚ (2 γκολ / 1 ασίστ) και έγινε σημαντικός στο πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς γι' αυτό υπήρχε και η αίσθηση ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να επεκτείνουν την συνεργασία τους καθώς υπήρχε καλό κλίμα.

Ωστόσο επαναλαμβάνουμε, οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως έχουμε αλλαγή δεδομένων και αναμένουμε τις οριστικές εξελίξεις...