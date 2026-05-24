Ρεκόρ για Δεσπολλάρη και Ρούσσου στο IFAM των Βρυξελλών

Η ελληνική παρουσία ξεχώρισε στο διεθνές μίτινγκ IFAM στις Βρυξέλλες, με τη Γεωργία Δεσπολλάρη και την Ιουλιάννα Ρούσσου να πραγματοποιούν εξαιρετικές εμφανίσεις στα 800 μέτρα και να σημειώνουν νέα ρεκόρ.

Η 23χρονη Γεωργία Δεσπολλάρη αγωνίστηκε στη δυνατή σειρά του αγωνίσματος και τερμάτισε τρίτη με χρόνο 2:00.32, βελτιώνοντας το ατομικό της ρεκόρ που ήταν 2:00.69 από το 2025.

Η αθλήτρια του Μιχάλη Αναγνώστου πλησίασε ακόμη περισσότερο το ιστορικό φράγμα των δύο λεπτών, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά τόσο στο όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ (1:59.80), όσο και στο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών της Μαρίας Παπαδοπούλου με 1:59.79 από το 2005.

Εξαιρετική ήταν και η εμφάνιση της Ιουλιάννας Ρούσσου. Η 19χρονη πρωταθλήτρια επικράτησε στην τρίτη σειρά των 800 μ. με χρόνο 2:02.54, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20, το οποίο ανήκε από το 2021 στην Έλλη Δεληγιάννη με 2:04.11. Παράλληλα, η Ρούσσου βελτίωσε σημαντικά και το ατομικό της ρεκόρ, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στην τελευταία της χρονιά στην κατηγορία Κ20.

Πολύ καλή παρουσία είχε και η 17χρονη Νεφέλη Πικίου, η οποία πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με 2:10.83, επίδοση που αποτελεί και όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20. Η νεαρή αθλήτρια ζει μόνιμα στο Βέλγιο και πρόσφατα απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής με τα ελληνικά χρώματα στις διεθνείς διοργανώσεις.