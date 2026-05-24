Υποδοχή με stage για ομάδα και κόσμο ετοιμάζει ο Δήμος Πειραιά στο Δημοτικό Θέατρο

Ηδη έχουν τοποθετηθεί κι είναι όλα έτοιμα για να υποδεχθούν παίκτες και οπαδούς της ομάδας που θα συρρεύσουν για τη φιέστα, απόψε τα μεσάνυχτα.

Την φιέστα για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό ετοιμάζουν ήδη στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, άνθρωποι από τον Δήμο του Πειραιά έχουν ήδη τοποθετήσει stage στο Δημοτικό Θέατρο, όπως είχε συμβεί και το 2024 για τους «ερυθρόλευκους» με το Conference League, ώστε να υποδεχθούν εκεί παίκτες και οπαδούς της ομάδας τα μεσάνυχτα.

Μάλιστα, ο Δήμος Πειραιά έχει ετοιμαστεί ώστε να φιλοξενηθούν στο σημείο και χιλιάδες κόσμου να παρακολουθήσουν μαζί λεπτό προς λεπτό τον αγώνα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της φετινής Euroleague στο ΟΑΚΑ.