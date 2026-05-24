Κετσμάνοβιτς για τη συνεργασία Τροΐτσκι-Νόλε: «Με σόκαρε, όλα είναι ξεκάθαρα»

Όπως φαίνεται, ο Βίκτορ Τροΐτσκι άφησε τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς στα κρύα του λουτρού, για να ενταχθεί στην ομάδα του Νόβακ Τζόκοβιτς! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

Ο άλλοτε κάπτεν της σερβικής εθνικής ομάδας συνεργαζόταν τον τελευταίο 1.5 χρόνο με τον 26χρονο συμπατριώτη του, όμως τον παράτησε ξαφνικά όταν ήρθε η πρόταση από τον Νόλε!

«Για να σου πω την αλήθεια, αυτή η απόφαση με μπέρδεψε, για να μην πω με σόκαρε!», είπε σήμερα στο Παρίσι, μιλώντας σε Σέρβους δημοσιογράφους. «Την Κυριακή κατέκτησα ένα Challenger, τη Δευτέρα μου ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη συνεργασία μαζί μου και την Τετάρτη θα έπρεπε να ταξιδεύαμε μαζί στο Παρίσι. Εκείνος ήδη από το απόγευμα της Τρίτης βρισκόταν στο Chatrier με τον Nόβακ Τζόκοβιτς».

Κοιτάει, πάντως, μπροστά και δεν αφήνει ό,τι συνέβη να τον επηρεάσει. «Όλα είναι ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται να προσθέσω πολλά. Είμαι πολύ απογοητευμένος, αλλά τι να κάνουμε… Έχω τον Όγκι (Όγκνιεν Γιοβάνοβιτς), με τον οποίο τα πράγματα πηγαίνουν καλά, υπάρχει καλή ενέργεια, πιστεύει σε μένα. Αυτός είναι τώρα ο βασικός προπονητής».

Ο Κετσμάνοβιτς νίκησε με 7-6(0), 6-3, 6-4 τον Φάμπιαν Μαροζάν στον πρώτο γύρο του Roland Garros και περιμένει τον νικητή του αγώνα Ετσεβέρι-Μπόρζες.