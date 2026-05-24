Το πρόγραμμα των τελικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στους τελικούς της Water Polo League Ανδρών, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ξανά απέναντι σε σειρά τελικών ύστερα από 11 χρόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την πρόκριση διατηρώντας το αήττητο στη φετινή διοργάνωση, καθώς ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βουλιαγμένης με δύο νίκες στα ημιτελικά (20-10 και 14-13).

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς μετά από σκληρή μάχη απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης, επικρατώντας με 12-9 στον τρίτο ημιτελικό.

Αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία που οι δύο «αιώνιοι» θα διεκδικήσουν μεταξύ τους το πρωτάθλημα στο πόλο ανδρών. Η προηγούμενη ήταν τη σεζόν 2014/15.

Οι τελικοί θα διεξαχθούν ανά δύο ημέρες, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα έδρας, αφού ολοκλήρωσε αήττητος την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα των τελικών

1ος τελικός – Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

2ος τελικός – Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3ος τελικός – Σάββατο 30 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

4ος τελικός (αν χρειαστεί) – Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

5ος τελικός (αν χρειαστεί) – Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026