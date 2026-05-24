Το πρόγραμμα των τελικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την πρόκριση διατηρώντας το αήττητο στη φετινή διοργάνωση, καθώς ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βουλιαγμένης με δύο νίκες στα ημιτελικά (20-10 και 14-13).
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς μετά από σκληρή μάχη απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης, επικρατώντας με 12-9 στον τρίτο ημιτελικό.
Αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία που οι δύο «αιώνιοι» θα διεκδικήσουν μεταξύ τους το πρωτάθλημα στο πόλο ανδρών. Η προηγούμενη ήταν τη σεζόν 2014/15.
Οι τελικοί θα διεξαχθούν ανά δύο ημέρες, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα έδρας, αφού ολοκλήρωσε αήττητος την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
Το πρόγραμμα των τελικών
1ος τελικός – Τρίτη 26 Μαΐου 2026
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
2ος τελικός – Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
3ος τελικός – Σάββατο 30 Μαΐου 2026
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
4ος τελικός (αν χρειαστεί) – Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
5ος τελικός (αν χρειαστεί) – Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός