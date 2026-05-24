Κρήτη: Άγριο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια στις Αρχάνες

Συναγερμός σήμανε σήμερα στις Αρχάνες στην Κρήτη, μετά από επεισόδιο έξω από καφετέρια που συνοδεύτηκε από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε έξω από καφετέρια της περιοχής, όπου φέρονται να βρίσκονταν παρέες κατοίκων του χωριού. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, προηγήθηκε έντονος καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες, με την κατάσταση να ξεφεύγει λίγη ώρα αργότερα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να αποχώρησε από το σημείο λέγοντας ότι θα φέρει όπλο. Στη συνέχεια ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι είναι περίπου 25 ετών.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η αναφορά ότι μία σφαίρα εξοστρακίστηκε και κατέληξε σε απέναντι μπαλκόνι, όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν οικογένεια με το παιδί της και καρφώθηκε σε καρέκλα! Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Οι εμπλεκόμενοι διέφυγαν με αυτοκίνητο, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξαπολύσει καταδίωξη για την σύλληψή τους, με το όχημα να έχει εντοπιστεί. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν μαρτυρίες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

