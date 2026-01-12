Ο πρόεδρος της Τραπάνι καταδικάζει την ιταλική ομοσπονδία: «Έχουμε χάσει την πίστη μας στην δικαιοσύνη»

Ο πρόεδρος της Τραπάνι, Βαλέρο Αντονίνι σε δηλώσεις του καταδίκασε τις αποφάσεις της ιταλικής Ομοσπονδίας για την αποβολή της ομάδας από το πρωτάθλημα σημειώνοντας πως δεν εμπιστεύεται την δικαιοσύνη.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχουμε χάσει εντελώς την πίστη μας στην αθλητική δικαιοσύνη, αφού παρακολουθήσαμε απίστευτες διαδικασίες στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της FIP. Σήμερα δημοσιεύθηκε μια δήλωση στην οποία ανασυνθέτουμε τις καταχρήσεις στην υπόθεση των βαθμών ποινής και την κατάφωρη ομοσπονδιακή υπέρβαση των δύο τελευταίων κυρώσεων με μια σειρά από τρομακτικές διαδικαστικές παραβιάσεις, με αποδεικτικά στοιχεία φυσικά»

«Κατηγορηθήκαμε ότι δεν πληρώσαμε την Irpef και την INPS κατά την δίμηνη περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, μετά τον συμψηφισμό πιστώσεων ΦΠΑ που αργότερα αποδείχθηκε εικονικός. Η ίδια κατάσταση με την Brescia Calcio, με την ίδια χρήση πιστώσεων από την εταιρεία Gruppo Alfieri. Αποδείξαμε ότι, ωστόσο, δεν επιστρέφαμε στην Irpef και την INPS, οι οποίες φαίνεται να έχουν τακτοποιηθεί, σε τέτοιο βαθμό που η Trapani Shark τον Ιούνιο του 2025 είχε το DURC, το έγγραφο που πιστοποιεί την κανονικότητα των θέσεων κοινωνικής ασφάλισης. Και πράγματι, στα τέλη Μαΐου 2025, η INPS χορήγησε πίστωση 200.000 ευρώ στην εταιρεία λόγω τριών λανθασμένων συμψηφισμών της ίδιας φόρμας F24 από τον Όμιλο Alfieri.

Όλα αυτά τα αδιάσειστα στοιχεία, σε συνδυασμό με ένα έγγραφο που παρείχαμε στην Ομοσπονδία στις 29 Δεκεμβρίου, το οποίο επιβεβαίωνε ότι η εταιρεία επέστρεφε ΦΠΑ —κάτι που στη συνέχεια αποδεικνυόταν απλώς από τους κωδικούς που χρησιμοποιήθηκαν στις φόρμες F24— δεν ελήφθησαν ποτέ υπόψη. Και το πιο σοβαρό είναι ότι η Ομοσπονδία κατάφερε, σε αρκετές περιπτώσεις σε αυτές τις παραπομπές, να παρακάμψει τους ελέγχους και τις κανονιστικές εγγυήσεις που απαιτούνται από τις βασικές διατάξεις του νόμου, το λεγόμενο «Εγχειρίδιο Αδειοδότησης» που επιβάλλεται επί του παρόντος στους συλλόγους της Serie A»