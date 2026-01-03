Αποκάλυψη της «Magic Euroleague»: Παλεύει για την υπέρβαση με Καμπόκλο η ΑΕΚ!

Όπως αποκαλύφθηκε στη χθεσινή εκπομπή του SDNA, η «Ενωση» προσπαθεί για το μεγάλο «κόλπο» με τον Βραζιλιάνο της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η ΑΕΚ έχασε τον Κρις Σίλβα, που πήγε στην Φενέρ, αλλά προσπαθεί για την υπέρβαση: προσπαθεί να πάρει καλύτερο παίκτη και αυτός δεν είναι άλλος από τον Μπρούνο Καμπόκλο της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Όπως αποκάλυψε χθες η «Magic Euroleague», η «Ενωση» και προσωπικά ο πρόεδρος της, Μάκης Αγγελόπουλος, έχει πέσει με τα μούτρα πάνω στον Βραζιλιάνο πάουερ-φόργουορντ, ο οποίος είναι στη πόρτα της εξόδου από την ισραηλινή ομάδα.

Σύμμαχος της ΑΕΚ είναι ο χρόνος, αφού ο Καμπόκλο μπορεί να πάει σε ομάδα της Ευρωλίγκας μέχρι την Δευτέρα. Και ως τώρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποια ομάδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η «Ενωση» έκανε μία πρώτη υπέρβαση με τον Τζέιμς Νάναλι και τώρα πάει για μία πολύ μεγαλύτερη. Μένει να φανεί αν θα τα καταφέρει σε ένα θέμα, που δεν θα αργήσει να τελεσιδικήσει.