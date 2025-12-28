Έκλεισε στην Εφές ο Σέιμπεν Λι!

Ο Σέιμπεν Λι επιστρέφει στην Τουρκία μετά την θητεία του στην Μανίσα, με τον Αμερικανό γκαρντ να μετακομίζει στην Πόλη για λογαριασμό της Αναντόλου Εφές.

O Σέιμπεν Λι, όπως αναμενόταν θα αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός γκαρντ επιστρέφει στην Τουρκία μετά την θητεία του στην Μανίσα και πλέον θα αγωνίζεται για λογαριασμό της Αναντόλου Εφές.

Η άφιξη του Μόντε Μόρις στο λιμάνι περιόρισε περισσότερο το χρόνο του Σέιμπεν Λι, ο οποίος δεν απέδωσε τα ανεμενόμενα στην παρουσία του με τους «ερυθρόλευκους» τον τελευταίο χρόνο.

Η Τουρκική ομάδα έψαχνε αντικαταστάτη του Σέιν Λάρκιν, που βρίσκεται στα «πιτς» λόγω τραυματισμού, με τον Σέιμπεν Λι να είναι ο εκλεκτός της ομάδας της Πόλης.

Ο 26χρονος γκαρντ έπαιξε στην Μανίσα πριν μετακομίσει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, επέστρεψε στην Μανίσα πριν μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό των Πειραιωτών.

Να σημειώσουμε πως ο Αμερικανός έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι και την σεζόν 2026/27, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το δικαίωμα είτε να ενεργοποιήσουν την option για την επόμενη χρονιά, είτε να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους μαζί του.