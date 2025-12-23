Κριτική Παναθηναϊκού: Το «γύρισε» ο Όσμαν, μίλησε η κλάση των Ναν και Σορτς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε μία μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Ζαλγκίρις Κάουνας, με τους Τζέντι Όσμαν, Τι Τζέι Σορτς και Κέντρικ Ναν να οδηγούν στη νίκη το «τριφύλλι».

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR:

Τι Τζέι Σορτς: Ο Αμερικανός ήταν εκπληκτικός και έκανε τα... πάντα. Βοήθησε στο σκοράρισμα, μοίρασε την μπάλα στους συμπαίκτες του και έγινε ο «μαέστρος» του συνόλου του Αταμάν, μπαίνοντας... στα παπούτσια του Κώστα Σλούκα. Τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους (4/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 21:50. Βαθμός: 10

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Αγωνίστηκε για ελάχιστα λεπτά, όμως βοήθησε και στο σκοράρισμα αλλά και στην άμυνα. Τελείωσε τον αγώνα με 5 πόντους (1/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο 7:25. Βαθμός: 7

Τσέντι Όσμαν: Ο Τούρκους ήταν αυτός που... γύρισε τούμπα το παιχνίδι. Ο 30χρονος αστέρας με τα τρίποντά του έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό, και στη συνέχεια με την βοήθεια των Ναν και Σορτς, διατήρησε το «πράσινο» προβάδισμα. Τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους (3/3 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές), 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 33:08. Βαθμός: 10

Ρισόν Χολμς: Ο Αμερικανός σέντερ έμεινε στο παρκέ για λίγα λεπτά. Έδειξε πως ακόμα ψάχνει να βρει ρυθμό μετά την απουσία του και μέτρησε 2 πόντους (1/3 δίποντα) σε 8:46. Βαθμός: 5

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Ο Έλληνας φόργουορντ αγωνίστηκε για λίγα λεπτά και δεν μπόρεσε να προσφέρει πολλά. Τελείωσε τον αγώνα με μηδενική στατιστική σε 6:52. Βαθμός: 4

Τζέριαν Γκραντ: Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε... λίγο από όλα. Προσέφερε σκορ και ασίστ στο «τριφύλλι», ενώ όταν ανέβασε αμυντικά ρυθμό η υπόλοιπη ομάδα, βελτιώθηκε και ο ίδιος. Τελείωσε τον αγώνα με 8 πόντους (1/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31:04. Βαθμός: 7

Κέντρικ Ναν: Ο Αμερικανός αστέρας στο πρώτο ημίχρονο δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο... ξύπνησε. Στα κρίσιμα σημεία και στην τελική ευθεία του αγώνα έκανε... ό,τι ήθελε επιθετικά και οδήγησε το «τριφύλλι» σε μία μεγάλη νίκη. Τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (5/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:57. Βαθμός: 10

Βασίλης Τολιόπουλος: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Κένεθ Φαρίντ: Ο έμπειρος σέντερ αγωνίστηκε ελάχιστα στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, στην επανάληψη πήρε αρκετά λεπτά από τον Εργκίν Αταμάν και... κάλυψε την «πράσινη» μπασκέτα. Πήρε κρίσιμα ριμπάουντ και το μόνο που του έλειπε απόψε ήταν το σκοράρισμα. Τελείωσε τον αγώνα με 1 πόντο (0/2 δίποντα, 1/2 βολές), 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 17:17. Βαθμός: 8

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Ο Ισπανός δεν συνεισέφερε στο σκοράρισμα του «τριφυλλιού», ενώ στο πρώτο ημίχρονο αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στην άμυνα. Ωστόσο, βοήθησε στα αμυντικά ριμπάουντ, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός στο πρώτο ημίχρονο. Τελείωσε τον αγώνα με 0 πόντους (0/2 δίποντα), 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Βαθμός: 6

Ντίνος Μήτογλου: Ο Έλληνας φόργουορντ δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει στο παρκέ με την εμφάνισή του, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είχε αρνητική παρουσία στην αναμέτρηση. Τελείωσε τον αγώνα με 4 πόντους (2/2 δίποντα), 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 6

Ομέρ Γιούρτσεβεν: Ο Τούρκους σέντερ έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο καλύτερους παίκτης του Παναθηναϊκού στην επίθεση. Αμυντικά αντιμετώπισε προβλήματα, ωστόσο αυτός ήταν που κράτησε κοντά στο σκορ τους «πράσινους». Τελείωσε το ματς με 14 πόντους (6/7 δίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 12:39. Βαθμός: 8