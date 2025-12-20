Η Χάποελ Τελ Αβίβ κέρδισε εκτός έδρα την Μπνέι (94-86) και έτσι έκανε το 10-0 στο πρωτάθλημα.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αναμετρήθηκε εκτός έδρας με την Μπνέι και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 94-86. Έτσι, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έκανε το 10-0 στο πρωτάθλημα και παρέμεινε μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Για τους νικητές ο Μαντάρ είχε 19 πόντους, 1 ριμπάουντ και 11 ασίστ, με τον Οντιάσε να προσθέτει 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από την άλλη, κορυφαίος ήταν ο Ονουάκου με 22 πόντους, 16 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Στιούαρτ τελείωσε το ματς με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 44-50, 59-75, 86-94

Τα στατιστικά του αγώνα.