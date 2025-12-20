Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός απέναντι στον Πανιώνιο και με τον Μέλβιν να βάζει 29 πόντους, επικράτησε με 106-88 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της GBL.

Με τον Πάτρικ Μπέβερλι να κάνει το ντεμπούτο του στο Παλατάκι και να ξεσηκώνει τον κόσμο και τον Μέλβιν να συνεχίζει εδώ και ενάμιση μήνα τις πολύ υψηλές πτήσεις (29 πόντοι), ο ΠΑΟΚ επικράτησε του ανήμπορου να αντιδράσει Πανιώνιου με 106-88, πηγαίνοντας το ρεκόρ του εν Ελλάδι στο 8-2 - Στο 1-10 οι κυανέρυθροι που έχουν πολλά προβλήματα...

Iσορροπημένο ξεκίνημα, ο Μέλβιν άνοιξε τη διαφορά στο φινάλε του πρώτου μέρους...

O ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με κάρφωμα του Μέλβιν μετά από ασίστ του Ταϊρί πήρε το προβάδισμα με 8-3, ωστόσο σταδιακά ο Πανιώνιος ανέβασε την απόδοσή του και με τον Γόντικα να πετυχαίνει τέσσσερις σερί πόντους ισοφάρισε σε 17-17. Με τρίποντο του Χαντς η ομάδα του Ηλία Ζούρου πήρε το πάνω χέρι με 21-22, ωστόσο ο Δικέφαλος με τρίποντο του Ιατρίδη και τους παρθενικούς πόντους του Μπέβερλι με τα ασπρόμαυρα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 26-22.

Με κάρφωμα του Τζοόυνς και τρίποντο του Ταϊρί ο ΠΑΟΚ πήγε στο +7 με 32-25 ωστόσο οι κυανέρυθροι είχαν τις απαντήσεις και με σουτ από Σταρκς και Τσαλμπούρη έξω από τα 6,75 πήραν εκ νέου το προβάδισμα με 35-37.

Από εκεί και έπειτα το δεύτερο δεκάλεπτο αποτέλεσε έναν μονόλογο του Δικεφάλου, ο οποίος βρήκε δύο τρίποντα από τον Ζάρα, άλλα τόσα από τον Μέλβιν που ήταν... καυτός και το καλάθι-φάουλ του Μπέβερλι του έφεραν για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο ματς με 54-41. Αυτό που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι, ήταν να μειώσουν σε 54-43 από ωραίο κάρφωμα του Λέμον, σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

One PAOK show και +18 στο φινάλε!

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ μπήκε με... σπασμένα τα φρένα και με τον Ταϊρί να το παίρνει προσωπικά και να βάζει σερί καλάθια, πήγε τη διαφορά στο +14 (62-48), ενώ στιγμές αργότερα ο Μουρ με τον Κόνιαρη πήραν την «μπαγκέτα» για το 73-58.

Ο Δικέφαλος συνέχισε στο ίδιο τέμπο και με τρίποντο από τον Αμερικανό ψηλό στο τέλος της περιόδου, έκλεισε το δεκάλεπτο στο 80-58 και έδειξε πως καθάρισε το ματς από νωρίς.

Η τελευταία περίοδος ήταν μάλλον διαδικαστική, αφού η ομάδα του Ζντοβτς με τρίποντο του Μέλβιν αλλά και του Περσίδη πήγε στο 86-62, με τον Πανιώνιο να δείχνει εξαφανισμένος από το γήπεδο.

Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλευόμενοι την χαλάρωση του ΠΑΟΚ από το 90-64 και έπειτα, μείωσαν με καλάθια από Κρούζερ, Λιούις και Γόντικα σε 96-84, ωστόσο ο Δικέφαλος έκλεισε το παιχνίδι όπως του άρμοζε και με τρίποντα των Κόνιαρη και Μέλβιν, διαμόρφωσε το τελικό 106-88 για μία ακόμη νίκη στη φετινή Stoiximan Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 54-43, 80-58, 106-88

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