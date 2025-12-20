Με τον Πάτρικ Μπέβερλι να κάνει το ντεμπούτο του στο Παλατάκι και να ξεσηκώνει τον κόσμο και τον Μέλβιν να συνεχίζει εδώ και ενάμιση μήνα τις πολύ υψηλές πτήσεις (29 πόντοι), ο ΠΑΟΚ επικράτησε του ανήμπορου να αντιδράσει Πανιώνιου με 106-88, πηγαίνοντας το ρεκόρ του εν Ελλάδι στο 8-2 - Στο 1-10 οι κυανέρυθροι που έχουν πολλά προβλήματα...
Iσορροπημένο ξεκίνημα, ο Μέλβιν άνοιξε τη διαφορά στο φινάλε του πρώτου μέρους...
O ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με κάρφωμα του Μέλβιν μετά από ασίστ του Ταϊρί πήρε το προβάδισμα με 8-3, ωστόσο σταδιακά ο Πανιώνιος ανέβασε την απόδοσή του και με τον Γόντικα να πετυχαίνει τέσσσερις σερί πόντους ισοφάρισε σε 17-17. Με τρίποντο του Χαντς η ομάδα του Ηλία Ζούρου πήρε το πάνω χέρι με 21-22, ωστόσο ο Δικέφαλος με τρίποντο του Ιατρίδη και τους παρθενικούς πόντους του Μπέβερλι με τα ασπρόμαυρα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 26-22.
Με κάρφωμα του Τζοόυνς και τρίποντο του Ταϊρί ο ΠΑΟΚ πήγε στο +7 με 32-25 ωστόσο οι κυανέρυθροι είχαν τις απαντήσεις και με σουτ από Σταρκς και Τσαλμπούρη έξω από τα 6,75 πήραν εκ νέου το προβάδισμα με 35-37.
Από εκεί και έπειτα το δεύτερο δεκάλεπτο αποτέλεσε έναν μονόλογο του Δικεφάλου, ο οποίος βρήκε δύο τρίποντα από τον Ζάρα, άλλα τόσα από τον Μέλβιν που ήταν... καυτός και το καλάθι-φάουλ του Μπέβερλι του έφεραν για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο ματς με 54-41. Αυτό που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι, ήταν να μειώσουν σε 54-43 από ωραίο κάρφωμα του Λέμον, σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.
One PAOK show και +18 στο φινάλε!
Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ μπήκε με... σπασμένα τα φρένα και με τον Ταϊρί να το παίρνει προσωπικά και να βάζει σερί καλάθια, πήγε τη διαφορά στο +14 (62-48), ενώ στιγμές αργότερα ο Μουρ με τον Κόνιαρη πήραν την «μπαγκέτα» για το 73-58.
Ο Δικέφαλος συνέχισε στο ίδιο τέμπο και με τρίποντο από τον Αμερικανό ψηλό στο τέλος της περιόδου, έκλεισε το δεκάλεπτο στο 80-58 και έδειξε πως καθάρισε το ματς από νωρίς.
Η τελευταία περίοδος ήταν μάλλον διαδικαστική, αφού η ομάδα του Ζντοβτς με τρίποντο του Μέλβιν αλλά και του Περσίδη πήγε στο 86-62, με τον Πανιώνιο να δείχνει εξαφανισμένος από το γήπεδο.
Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλευόμενοι την χαλάρωση του ΠΑΟΚ από το 90-64 και έπειτα, μείωσαν με καλάθια από Κρούζερ, Λιούις και Γόντικα σε 96-84, ωστόσο ο Δικέφαλος έκλεισε το παιχνίδι όπως του άρμοζε και με τρίποντα των Κόνιαρη και Μέλβιν, διαμόρφωσε το τελικό 106-88 για μία ακόμη νίκη στη φετινή Stoiximan Basket League.
Τα δεκάλεπτα: 26-22, 54-43, 80-58, 106-88
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