Υπέροχος Μπράνσον: Πήρε το βραβείο του MVP και έδωσε τα εύσημα στους... ρολίστες των Νικς (vid)

Ο Τζέιλεν Μπράνσον οδήγησε τους Νιου Γιορκ Νικς στην κατάκτηση του ΝΒΑ Cup και προχώρησε σε μια ξεχωριστή κίνηση κατά την παραλαβή του βραβείο του MVP.

Ο ηγέτης των Νικς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κόντρα στους Σπερς έχοντας 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, όμως στην παραλαβή του βραβείου του MVP έδωσε τα εύσημα στους... ρολίστες της ομάδας.

«Θέλω να πω κάτι, σήμερα χωρίς τον Τζόρνταν Κλάρκστον, τον Μίτσελ Ρόμπινσον και τον Τάιλερ Κόλεκ, δεν θα είχαμε κερδίσει αυτό το τρόπαιο, ήταν πολύ σημαντικοί για εμάς», ανέφερε ο Μπράνσον στις δηλώσεις του.