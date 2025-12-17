Υπέροχος Μπράνσον: Πήρε το βραβείο του MVP και έδωσε τα εύσημα στους... ρολίστες των Νικς (vid)

Ο ηγέτης των Νικς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κόντρα στους Σπερς έχοντας 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, όμως στην παραλαβή του βραβείου του MVP έδωσε τα εύσημα στους... ρολίστες της ομάδας.
«Θέλω να πω κάτι, σήμερα χωρίς τον Τζόρνταν Κλάρκστον, τον Μίτσελ Ρόμπινσον και τον Τάιλερ Κόλεκ, δεν θα είχαμε κερδίσει αυτό το τρόπαιο, ήταν πολύ σημαντικοί για εμάς», ανέφερε ο Μπράνσον στις δηλώσεις του.
Jalen Brunson, the 2025 Emirates NBA Cup MVP ✨#NBAonPrime pic.twitter.com/sVW9X86a4y— NBA on Prime (@NBAonPrime) December 17, 2025