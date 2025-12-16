Άρης Betsson: Η αποστολή για Αμβούργο - Εκτός ο Τσαϊρέλης

Ο Μιχάλης Τσαϊρέλης δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αλλά έμεινε εκτός από τον Ίγκορ Μίλιτσιτς για το παιχνίδι του Άρη απέναντι στο Αμβούργο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Άρης:

Ο Άρης Betsson αντιμετωπίζει αύριο (17/12, 20.30) στην INSELPARK ARENA τους Veolia Towers Hamburg, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του BKT EuroCup.

Η ομάδα του Igor Milicic προέρχεται από τη νίκη επί της Umana Reyer Venice και θέλει να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα, ώστε να αναρριχηθεί στη βαθμολογία του Β’ Ομίλου της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν μία πρωινή προπόνηση στο «Nick Galis Hall», στην οποία συμμετείχαν όλοι οι παίκτες και αναχώρησαν για το Αμβούργο. Θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους το πρωί της Τετάρτης στην έδρα του αντιπάλου.

Την αποστολή του Άρη Betsson απαρτίζουν οι:

Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ

Bryce Jones

Amine Noua

Jake Forrester

Στέλιος Πουλιανίτης

Γιώργος Γκιουζέλης

Λευτέρης Μποχωρίδης

Βασίλης Καζαμίας

Steven Enoch

Ronnie Harrell

Danilo Andjusic

Arnoldas Kulboka