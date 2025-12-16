Άρης Betsson: Η αποστολή για Αμβούργο - Εκτός ο Τσαϊρέλης

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Άρης:
Ο Άρης Betsson αντιμετωπίζει αύριο (17/12, 20.30) στην INSELPARK ARENA τους Veolia Towers Hamburg, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του BKT EuroCup.
Η ομάδα του Igor Milicic προέρχεται από τη νίκη επί της Umana Reyer Venice και θέλει να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα, ώστε να αναρριχηθεί στη βαθμολογία του Β’ Ομίλου της διοργάνωσης.
Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν μία πρωινή προπόνηση στο «Nick Galis Hall», στην οποία συμμετείχαν όλοι οι παίκτες και αναχώρησαν για το Αμβούργο. Θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους το πρωί της Τετάρτης στην έδρα του αντιπάλου.
Την αποστολή του Άρη Betsson απαρτίζουν οι:
Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ
Bryce Jones
Amine Noua
Jake Forrester
Στέλιος Πουλιανίτης
Γιώργος Γκιουζέλης
Λευτέρης Μποχωρίδης
Βασίλης Καζαμίας
Steven Enoch
Ronnie Harrell
Danilo Andjusic
Arnoldas Kulboka