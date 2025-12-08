«Στο στόχαστρο των Χιτ ο Τζα Μοράντ»

Σύμφωνα με Αμερικανικά δημοσιεύματα το Μαϊάμι συζήτησε για μια ενδεχόμενη ανταλλαγή του Τζα Μοράντ με τους Γκρίζλις.

Οι Μαϊάμι Χιτ θέλουν να δυναμώσουν το ρόστερ και να προσθέσουν ένα ποιοτικό γκαρντ στην φαρέτρα τους, με την μέχρι τώρα πορεία τους να δείχνει πως θέλουν να πάνε μακριά την τρέχουσα σεζόν.

Η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα έχει ρεκόρ 14-10 και σύμφωνα με Αμερικανικά δημοσιεύματα έχει βάλει στα σχέδια της να ενισχύσει σημαντικά την περιφέρεια της.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Τζέικ Φίσερ, το Μαϊάμι συζήτησε για μια ενδεχόμενη ανταλλαγή του Τζα Μοράντ με τους Γκρίζλις, ωστόσο δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο πλευρών.

Φέτος ο σταρ των Γκρίζλις έχει 17.9 πόντους, 7.6 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ ανά ματς.