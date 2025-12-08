Με... τριπλό Λούκα και clutch Λεμπρόν οι Λέικερς απέδρασαν από την Φιλαδέλφεια

Ο Ντόντσιτς στην επιστροφή του «κουβάλησε» τους Λέικερς και στο φινάλε ανέλαβε δράση ο «Βασιλιάς», οδηγώντας τους «Λιμνάνθρωπους» σε μια μεγάλη νίκη στην έδρα των Σίξερς με 108-112.

Οι Λέικερς έψαχναν αντίδραση μετά την βαριά ήττα στο ντέρμπι με τους Σέλτικς και κόντρα στους Σίξερς ήταν ενισχυμένη με την παρουσία του Λούκα Ντόντσιτς και του Λεμπρόν Τζέιμς, με την διαφορά να είναι αισθητή.

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να μένουν στο ισόπαλο 30-30, όμως στη δεύτερη περίοδο, οι Σίξερς έτρεξαν επί μέρους 30-23 και έκλεισαν το ημίχρονο στο +7 (60-53).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Λέικερς βγήκαν στο παρκέ μεταμορφωμένοι και με επί μέρους 24-34 στην τρίτη περίοδο πήραν τα ηνία της αναμέτρησης (84-87), με τον Λεμπρόν Τζέιμς να αναλαμβάνει δράση στην τέταρτη περίοδο.

Ο «Βασιλιάς», πέτυχε καθοριστικά καλάθια για τους «Λιμνάνθρωπους», με τον Τζέιμς να σημειώνει στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης 10 πόντους, βοηθώντας τα μέγιστα για να πάρουν τη νίκη οι Λέικερς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με triple double έχοντας 31 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ, με τον Τζέιμς να ακολουθεί με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για τους Σίξερς ξεχώρισε ο Ταϊρίς Μάξι με 28 πόντους.

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