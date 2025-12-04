Μονακό και Παρί «χάρισαν» μία επιθετική παράσταση στον κόσμο, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να επικρατεί στο τέλος εύκολα με 125-104.

Μονακό και Παρί αναμετρήθηκαν πριν λίγες μέρες στο Κύπελλο Γαλλίας και σε ματς που θύμισε... αγώνα ΝΒΑ, οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 109-103. Οι δύο ομάδες κοντραρίστηκαν στο «Salle Gaston Medecin» για την 14η αγωνιστική της Euroleague και «χάρισαν» στον κόσμο μία ακόμα πιο εντυπωσιακή μπασκετική κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, σε ντέρμπι 229 πόντων, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πανηγύρισε ξανά τη νίκη με 125-104. Έτσι, η Μονακό βρίσκεται πλέον στο 9-5 και η Παρί στο 5-9.

Για τους νικητές ο Οκόμπο τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα, με τον Στραζέλ να προσθέτει 22 πόντους, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα. Από την άλλη, για το σύνολο του Ταμπελίνι ο Ρόμπινσον μέτρησε 24 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Ρόντεν να ολοκληρώνει το ματς με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

«Ύπνος» στην άμυνα και το... πόδι στο γκάζι για τις δύο ομάδες

Μονακό και Παρί μπήκαν πολύ καλά επιθετικά στον αγώνα, χωρίς να μπορεί να ειπωθεί το ίδιο και για τις άμυνες των δύο ομάδων. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν το ματς με ένα σερί 8-2, με τον Ιφί με πέντε προσωπικούς πόντους να μειώνει σε 8-7. Ο Ρόντεν με τρίποντο έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους, ενώ με τους Ρόμπινσον και Στίβενς η διαφορά έφτασε τους 4 (12-16). Τάις και Οκόμπο «απάντησαν» και ισοφάρισαν (16-16), ο Νέντοβιτς με τρίποντο διαμόρφωσε το 21-16. Ο Εμπαγιέ ευστόχησε και αυτός από τα 6,75μ. και το... πάρτι τριπόντου συνεχίστηκε με τον Στραζέλ (24-19). Το σερί «έσπασε» με τα δίποντα των Ιφί και Ουατάρα (24-23), ενώ η Μονακό είδε τον Νέντοβιτς να πετυχαίνει σε τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 28-23. Τελικά, το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τη Μονακό να προηγείται με 35-29, μετά το τρίποντο του Οκόμπο και το buzzer-beater του Ρόμπινσον.

Στο +12 στα αποδυτήρια οι γηπεδούχοι

Και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν αρκετά άστοχα την δεύτερη περίοδο, με τον Μίροτιτς μετά από σχεδόν δύο λεπτά να ευστοχεί σε τρίποντο για το 38-29. Με βολές οι Οκόμπο, Ντιαλό και Μίροτιτς έφεραν την Μονακό στο +13 (44-31). Το σερί των γηπεδούχων συνεχίστηκε με τους Στραζέλ και Οκόμπο (49-31), με τον Ιφί να σκοράρει για το 49-33. Μόργκαν και Φαγιέ με ένα μίνι σερί 5-0 έριξαν τη διαφορά στους 13 (51-38) και η Μονακό πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 58-46, με τον Ρόντεν να ευστοχεί και αυτός σε buzzer-beater.

«Καθάρισε» το ματς η Μονακό

Στην τρίτη περίοδο η Μονακό... τελείωσε το ματς. Το δεκάλεπτο ξεκίνησε με back-to-back τρίποντα από Οκόμπο και Ρόντεν (61-49), ενώ ο τελευταίος ευστόχησε σε νέο σουτ από τα 6,75μ. για το 65-52. Οι δύο ομάδες στη συνέχεια βρήκαν σκορ από την... γραμμή της φιλανθρωπίας (73-55) και ο Τζέιμς ανέβασε τη διαφορά στους 20 (75-55). Ο Αμερικανός ήταν αυτός που κατάφερε να ανοίξει και άλλο την... ψαλίδα (82-58). Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να επιστρέψουν και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Μονακό να προηγείται με 91-70.

Έφτασε με... περίπατο στη νίκη η Μονακό.

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Στραζέλ και Μίροτιτς ευστόχησαν σε τρίποντα και η Μονακό «πάτησε» τα 100 με τον Στραζέλ (100-78). Με τον αγώνα να έχει κριθεί, οι άμυνες... πήγαν περίπατο (ακόμα περισσότερο από τον υπόλοιπο αγώνα), έφτασε και η Παρί τους 100 με τον Ρόμπινσον (125-101) και ο ίδιος με τρίποντο διαμόρφωσε το τελικό 125-104.

Τα δεκάλεπτα: 35-29, 58-46, 91-70, 125-104

Τα στατιστικά του αγώνα.