Μονακό και Παρί αναμετρήθηκαν σε ένα... πραγματικό θρίλερ για τους «16» του Κυπέλλου Γαλλίας, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να παίρνει τελικά τη νίκη (109-103) και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το μεγάλο ντέρμπι του Κυπέλλου Γαλλίας βρήκε νικήτρια την Μονακό. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να επικρατήσει με 109-103, σε αναμέτρηση που... θύμισε αγώνα ΝΒΑ, και έτσι πήρε την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Για τους νικητές, ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Τζέιμς με 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 27:15, ενώ ο Οκόμπο τελείωσε το ματς με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 28:29. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Εμπαγιέ με 24 πόντους και 3 ριμπάουντ (23:51), με τον Ρόμπινσον να προσθέτει 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ (22:51). Σημειώνεται πως ο Ιφί αγωνίστηκε για 10:32 και είχε 8 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 33-25, 65-58, 80-74, 109-103

Τα στατιστικά του αγώνα.