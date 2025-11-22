Ανάλυση: Ο Κώστας Σλούκας παίζει φέτος σε μια δικιά του λίγκα (stats)

O Κώστας Σλούκας κάνει μαγικά πράγματα φέτος, έχοντας διαλύσει τις στατιστικές.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε της τρίτη σερί νίκη του στην Ευρωλίγκα, έχοντας για ακόμα μια φορά ως κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα. Ο Έλληνας γκαρντ, έχει κεκτημένη ταχύτητα από το Ευρωμπάσκετ και έχει κάνει ένα από τα καλύτερα ξεκινήματα του στην σεζόν.

Συνήθως λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, ότι ο Σλούκας αρχίζει να φορτσάρει από τον Φεβρουάριο και μετά, όταν αρχίζουν να κρίνονται οι τίτλοι. Άλλωστε εκεί είναι που χρειάζεται μια ομάδα τους μεγάλους παίκτες. Το ίδιο έκανε και τις περασμένες σεζόν, όμως φέτος από ότι φαίνεται το Ευρωμπάσκετ του έκανε πολύ καλό. Σωματικά είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ η διάθεση και η νοοτροπία που δείχνει στους αγώνες, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Κυριολεκτικά «αχόρταγος» ως παίκτης, αφού έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του, όμως συνεχίζει να οδηγεί την ομάδα του δίνοντας αυτός το παράδειγμα.

Ο Σλούκας φέτος, μετράει 10.2 πόντους, 5.1 ασίστ, 2.3 ριμπάουντ σε σχεδόν 21 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα είναι ο πρώτος παίκτης σε δημιουργία του Παναθηναϊκού, αφού το 37.2% των ασίστ της ομάδας του, φεύγουν από τα χέρια του όσο βρίσκεται στο παρκέ, δημιουργώντας 11.6 πόντους για τους συμπαίκτες του. Όλα αυτά, χωρίς να κάνει κατάχρηση προσπαθειών, χωρίς να κρατάει την μπάλα στα χέρια του με overdribbling και λαμβάνοντας πάντα την σωστή απόφαση, είτε χρειαστεί να πασάρει, είτε να εκτελέσει ο ίδιος. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθώς ο Σλούκας φέτος, παίζει με usage% στο 24.6%, που είναι φυσιολογικό, όμως η αποτελεσματικότητα του είναι πολύ υψηλά επίπεδα.

Το αδιανόητο που έχει καταφέρει φέτος, είναι ότι έχει μοιράσει σε 12 αγωνιστικές 61 ασίστ, κάνοντας μόνο 11 λάθη. Αυτό μας βγάζει ένα κλάσμα, της τάξεως του 5.55 που είναι ένα φανταστικό νούμερο. Που στέκεται όμως ο Σλούκας σε σχέση με τους άλλους πρωτοκλασάτους γκαρντ της Ευρωλίγκας, συγκριτικά με την χρήση που έχουν όταν βρίσκονται στο παρκέ. Η απάντηση φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε στον ένα άξονα το ast/tov ratio και στον άλλον το usage κάθε παίκτη. Βλέπουμε ότι Σλούκας, παίζει σε μια δικιά του λίγκα, με τεράστια απόσταση από τον κοντινότερο παίκτη. Πολλές ασίστ, ελάχιστα λάθη, συνθέτουν μια απεικόνιση που μοιάζει με λάθος στην στατιστική αλλά είναι πραγματικότητα. Βλέπετε αντίστοιχα, ότι παίκτες όπως Χίφι και ο Ρόμπινσον, έχουν τεράστιο usage με λιγότερες ασίστ, ενώ ο Ράιτ της Ντουμπάι, ο Γουόκαπ και ο Βάιλερ-Μπαμπ, με μικρότερο δημιουργούν με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η καλύτερη σεζόν της καριέρας του δημιουργικά

Αν κοιτάξουμε την καριέρα του Κώστα Σλούκα, πάντα τα δυνατά του σημεία ήταν η δημιουργία και η σωστή απόφαση. Ένας διαχρονικά low mistake παίκτης, όμως φέτος το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Αυτό φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα, που απεικονίζει το κλάσμα ασίστ/λαθών σε όλα τα χρόνια που αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα.

Παρόλο που φέτος, είμαστε σχεδόν στο 1/3 της χρονιάς και άρα θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος της για να βγάλουμε οριστικό συμπέρασμα, τα φετινά του νούμερα σε 12 αγωνιστικές, έχουν τεράστια διαφορά από τις προηγούμενες. Βλέπετε ότι στα περισσότερα χρόνια της καριέρας του, οι ασίστ ήταν σχεδόν πάντα διπλάσιες από τα λάθη του. Η περασμένη χρονιά ήταν η καλύτερη του, με ένα κλάσμα της τάξεως του 2.92, όμως φέτος μοιάζει έτοιμος να διαλύσει και αυτό το ρεκόρ. Το 5.55, αν το σκεφτούμε, σημαίνει ότι κάνει ένα λάθος ανά 5.5 ασίστ, κάτι πραγματικά φανταστικό.

Η λογική λέει ότι δεν θα μπορέσει να το διατηρήσει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι το τέλος, όμως είναι τόσο μεγάλη η διαφορά ήδη, που οι ασίστ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι τριπλάσιες από τα λάθη. Όλα αυτά στην ηλικία των 36 ετών, με τον Σλούκα να παίζει ίσως το πιο ώριμο μπάσκετ της καριέρας του.