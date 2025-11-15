«Σοκ» στην Εφές: Χάνει το υπόλοιπο του 2025 ο Λάρκιν!

Ο αρχηγός της ομάδας του Ιγκόρ Κοκόσκοβ και διεθνής με την εθνική Τουρκίας θα απουσιάσει, σχεδόν, δυο μήνες, καθώς υπέστη ρήξη τένοντα στον αριστερό προσαγωγό!

Ακόμα μια ατυχία στις τάξεις της Αναντολού Εφές που θα στερηθεί τον Σέιν Λάρκιν για το υπόλοιπο του 2025, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος στο «Χ» το βράδυ του Σαββάτου.

Ο 33χρονος Αμερικανός combo γκαρντ τραυματίστηκε στο 8ο λεπτό του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου σε μια προσπάθειά του να διατηρήσει τον έλεγχο της μπάλας.

Στην EuroLeague μετρά 15,8 πόντους και 4,5 ασίστ κατά μέσο όρο σε 11 συμμετοχές, όντας ο αρχηγός και ο ηγέτης της τουρκικής ομάδας που μετρά, συνεχώς, απώλειες.