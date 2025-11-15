Το deal Παναθηναϊκού - Φαρίντ είναι πιο… super από αυτό που νομίζετε!

Η "Magic Euroleague" αποκάλυψε το φοβερό deal που έφτιαξε ο Παναθηναϊκός και προβλέπει μονομερή ανανέωση με… μικρότερο μηνιαίο μισθό για τον Φαρίντ μετά τις 10 Ιανουαρίου!

Ο Παναθηναϊκός Aktor βγήκε στην αγορά για να βρει έναν σέντερ μετά τους μαζεμένους τραυματισμούς στη θέση «5» και το όνομα του Κένεθ Φαρίντ ξεχώρισε από το επιτελείο του «τριφυλλιού». Ο πρώην NBAer ταξίδεψε στην Ελλάδα υπό καθεστώς... αμφισβήτησης από πολλούς, όμως οι «πράσινοι» δικαιώθηκαν απόλυτα για την επιλογή τους, χάρη στις τρομερές εμφανίσεις του 36χρονου παίκτη στο ξεκίνημα της θητείας του με τη φανέλα των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, ο "Manimal" μέτρησε πρώτα 17 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 κοψίματα στο Παρίσι και στη συνέχεια 16 πόντους και 8 ριμπάουντ στη Μαδρίτη, κόντρα στον Έντι Ταβάρες. Έτσι, ο Παναθηναϊκός Aktor πέτυχε ένα πολύτιμο 2Χ2 απέναντι στην Παρί και τη Ρεάλ, με τον Φαρίντ να αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο με το... καλημέρα και άπαντες να «στάζουν μέλι» τόσο για την προσαρμογή του, όσο και για την νοοτροπία του στα αποδυτήρια και τις προπονήσεις.

Τα όσα έκανε ο έμπειρος ψηλός στις πρώτες μέρες της παρουσίας του στο «τριφύλλι» αναλύθηκαν διεξοδικά τις προηγούμενες μέρες. Ταυτόχρονα, το super deal της «πράσινης» διοίκησης με την πλευρά του παίκτη έχει τη δική του σημασία.

Βλέπετε, όπως αποκαλύφθηκε στη "Magic Euroleague" του SDNA, ο Παναθηναϊκός Aktor συμφώνησε με τον "Manimal" για ένα συμβόλαιο 2+5 μηνών, με option ανανέωσης μόνο από την μεριά του συλλόγου.

Η λεπτομέρεια που καθιστά αυτό το deal ακόμα καλύτερο είναι η εξής: ο Φαρίντ αμείβεται με 100 χιλιάδες δολάρια μηνιαία τους πρώτους δύο μήνες της παραμονής του στο "Telekom Center". Όμως, αν ενεργοποιηθεί το +5 στο συμβόλαιό του (μετά τις 10 Ιανουαρίου δηλαδή), το ποσό που θα παίρνει ανά μήνα έχει προβλεφθεί να μειωθεί σε 80 χιλιάδες δολάρια, καθιστώντας τον άλλοτε NBAer ως τον πιο χαμηλόμισθο ξένο (!) στο «πράσινο» ρόστερ.

Δίχως αμφιβολία, τα credits για την υπόθεση Φαρίντ πηγαίνουν στον Director of Scouting and Team Personnel, Νίκο Παππά και τον General Manager of Basketball Operations, Δημήτρη Κοντό. Το δίδυμο Παππάς και Κοντός βρήκε και ξεχώρισε την προοπτική του ποιοτικού σέντερ, ήρθε σε επαφή μαζί του και «έκλεισε» τη συμφωνία, έχοντας το «πράσινο φως» από τον Εργκίν Αταμάν.

Μάλιστα, ο κόουτς Αταμάν αποθέωσε τη διοίκηση του «τριφυλλιού», προεξάρχοντος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που έβαλε το... χέρι στην τσέπη αμέσως μόλις η ατυχία χτύπησε την πόρτα της ομάδας στη θέση «5». Ως εκ τούτου, ο Παναθηναϊκός Aktor γνωρίζει πως έχει στον έλεγχό του ένα super deal με τον 36χρονο σέντερ.