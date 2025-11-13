Αταμάν: «Δείξαμε το πραγματικό μας επίπεδο - Η διοίκηση έκανε εξαιρετική δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»

Ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης τόνισε πως η ομάδα του έδειξε το πραγματικό της επίπεδο. Την ίδια ώρα, είχε τα καλύτερα να πει σε όσους δούλεψαν πάνω στην μεταγραφή του Κένεθ Φαρίντ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Πριν το ματς είπα στους παίκτες ότι στο Παρίσι ήταν τελείως διαφορετικό ματς. Η Παρί παίζει γρήγορο και άλλο μπάσκετ. Η Ρεάλ είναι άλλη ομάδα με άλλη ποιότητα, με καλούς παίκτες και ισορροπία και στην επίθεση και στην άμυνα. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα. Στην επίθεση είχαμε 17 ασίστ για τέσσερα λάθη. Το να καταφέρνεις κάτι τέτοιο με ομάδες όπως η Ρεάλ είναι καταπληκτικό.

Είχαμε τον Φαρίντ που έπαιξε εξαιρετικά και στις δύο πλευρές. Πήραμε δύο νίκες που απέδειξαν ποιο είναι πραγματικά το επίπεδό μας.

Πρώτα από όλα θεωρώ ότι το διοικητικό κομμάτι, όσοι ασχολούνται με την ομάδα έκαναν εξαιρετική δουλειά που κατάφεραν να φέρουν τον Φαρίντ. Τα παιχνίδια που χάσαμε τα παίξαμε χωρίς σέντερ. Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις χωρίς σέντερ στην Ευρωλίγκα. Με Φαρίντ βρήκαμε ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Η πνευματική και αγωνιστική αλλαγή οφείλεται και σε αυτό και κερδίσαμε δύο δύσκολες ομάδες».