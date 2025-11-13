Συγκινεί ο Έβανς: «Η ζωή δεν είναι δίκαιη και δεν θα είναι ποτέ»

Ο Κίναν Έβανς πραγματοποίησε την πρώτη του ανάρτηση μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του, με τον Αμερικανό γκαρντ να τονίζει ότι η ζωή δεν είναι δίκαιη, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για τα μηνύματα στήριξης.

Ο 29χρονος άσος σε ανάρτηση του έγραψε πως η ζωή δεν είναι δίκαιη και δεν θα είναι ποτέ, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμό για τα μηνύματα αγάπης.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και δεν θα είναι ποτέ. Το έχω πει στο παρελθόν και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω γιατί και δεν θέλω να πιέσω τον εαυτό μου να προσπαθήσει να καταλάβει το γιατί.

Θα ελέγξω όσα μπορώ να ελέγξω. Κι αυτή ήταν πάντα η νοοτροπία μου σε αντίστοιχες καταστάσεις. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και ριχτώ πάλι στη δουλειά. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα»