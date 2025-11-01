Yπόθεση άμυνα: Η φετινή είναι η χειρότερη επίδοση επί Αταμάν (pic)

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν είναι η άμυνα, κάτι που αποτυπώνεται πλήρως και στους αριθμούς.

Στην τρίτη χρονιά του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του «τριφυλλιού», οι «πράσινοι» έχουν μέχρι τώρα τη χειρότερη αμυντική επίδοση, δεχόμενοι μέσο όρο 87,6 πόντους σε κάθε ματς.

Ο αριθμός από μόνος του αποδεικνύει το πρόβλημα, με τη σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν να φανερώνει την άμεση επιρροή που έχει η κακή άμυνα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι του.

Πιο συγκεκριμένα, τη σεζόν 2023-24, όταν οι «πράσινοι» έφτασαν μέχρι και την κατάκτηση της Euroleague, είχαν μέσο όρο στην άμυνα 75,8 πόντους, ενώ την περασμένη περίοδο είχαν 83,6.

Είναι ενδεικτικό πως υπάρχει μία ακολουθία αύξησης των πόντων που δέχεται το «τριφύλλι», που σε σχέση με την πρώτη σεζόν που Αταμάν στον Παναθηναϊκό είναι 11,8 πόντους.