Προσέγγιση Πανιωνίου σε Αγραβάνη

Οι «κυανέρυθροί» ενδιαφέρονται για την απόκτηση του έμπειρου φόργουορντ, κάνοντας την προσέγγισή τους στην πλευρά του 30χρονου καλαθοσφαιριστή.

Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή του SDNA «Magic Euroleague», ο Πανιώνιος εξετάζει την περίπτωση του Δημήτρη Αγραβάνη, που δεσμεύεται με συμβόλαιο με την κινεζική Χεφέι Στορμ.

Ο 30χρονος φόργουορντ είναι μια επιλογή που την γνωρίζει πολύ καλά ο νέος προπονητής των «κυανέρυθρων», Ηλίας Ζούρος, δεδομένου ότι έχουν συνεργαστεί σε ΑΕΚ και Προμηθέα Πάτρας.

Έτσι, οι ιθύνοντες του Πανιωνίου έχουν κάνει την προσέγγισή τους στον έμπειρο φόργουορντ, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες για την μεταξύ τους συνεργασία.