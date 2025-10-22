Η Ρίτας ήταν καλύτερη και στα 40 λεπτά κόντρα στον Προμηθέα και «έσπασε» εύκολα το αήττητο των Πατρινών στο BCL με το τελικό 98-79.

Ο Προμηθέας Πάτρας αναμετρήθηκε εκτός έδρας με την Ρίτας για το Basketball Champions League και ήθελε να κάνει το 3/3 στην διοργάνωση. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είχαν το προβάδισμα για 33:35, έφτασαν μέχρι το +20 και τελικά πανηγύρισαν τη νίκη με 98-79. Έτσι, πλέον και η Ρίτας και ο Προμηθέας έχουν ρεκόρ 2-1.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Γκουντάιτις με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ σημαντική ήταν η συνεισφορά του Μασιούλις με 11 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, κορυφαίος του Προμηθέα ήταν ο Κόουλμαν με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, ενώ ο ΜακΚόλουμ προσέφερε 16 πόντους, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα.

Ο Προμηθέας... ξέχασε να αμυνθεί, στο +10 η Ρίτας

Ο Γκουντάιτις άνοιξε το σκορ του αγώνα με 1/2 βολές, ενώ στη συνέχεια ο Κόουλμαν με ένα προσωπικό 5-0 έβαλε μπροστά τον Προμηθέα (1-5). Με τους Ουόκερ και Γκουντάιτις η Ρίτας μείωσε στον πόντο (4-5 και 6-7), αλλά ο Κόουλμαν με βολές ανέβασε τη διαφορά στους 3 (6-9). Ο Γκουντάιτις συνέχισε να κυριαρχεί και με ακόμη τέσσερις πόντους έφερε ξανά την Ρίτας σε απόσταση... αναπνοής (10-11). Τελικά, με το τρίποντο του Ρατζεβίτσιους και το καλάθι του Ουάιλι οι γηπεδούχοι βρέθηκαν ξανά μπροστά στο σκορ (17-15). Σαργκιούνας και Μασιούλις με συνεχόμενα τρίποντα διαμόρφωσαν το 23-15 και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Ρίτας στο +10 (29-19).

Συνέχισε τον... περίπατο η Ρίτας

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τους Στούκνις και Σαργκιούνας προηγήθηκαν με 35-19. Ο Προμηθέας βρήκε σκορ με τους Ματσούρα και Κόουλμαν (38-23) και ο Σταυρακόπουλος με τρίποντο μείωσε στους 12 (38-26). Με τους Μασιούλις και Ουόκερ η Ρίτας βρέθηκε στο +16 (49-33) και τελικά οδηγήθηκε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 53-39.

«Κατάρρευση» για τον Προμηθέα, 77-57 μπροστά η Ρίτας

Γκουντάιτις και Ουάιλι με ένα γρήγορο 4-0 έκαναν το 57-39, με τον ΜακΚόλουμ να μειώνει σε 57-42 για τον Προμηθέα. Ο Ουόκερ με την βολή, μετά από την τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Γκρέι, ανέβασε τη διαφορά στους 16 (58-42), ενώ ο Γκρέι ευστόχησε και διαμόρφωσε το 58-44. Ουόκερ και Γκουντάιτις έφεραν την Ρίτας στο +17 (62-45), με τον Προμηθέα να μειώνει σε 62-49 με τους Γκρέι και ΜακΚόλουμ. Οι γηπεδούχοι με τέσσερις βολές έφτασαν ξανά στο +17 (66-49) και ολοκλήρωσαν το τρίτο δεκάλεπτο στο +20, μετά το τρίποντο του Ουόκερ (77-57).

«Έσπασε» το αήττητο του Προμηθέα η Ρίτας

Με τους ΜακΚόλουμ, Λάγιο και Πλώτα ο Προμηθέας κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους 12 (77-65), με την Ρίτας να βρίσκει σκορ με τον Παλιουκένας (81-67). Ο Σαργκιούνας διαμόρφωσε το 83-68 και με 5:15 για το φινάλε ο ΜακΚόλουμ δέχθηκε τεχνική ποινή και έδωσε έναν εύκολο πόντο ξανά στον Σαργκιούνας (84-68). Ο Ρατζεβίτσιους ανέβασε τη διαφορά στους 18 (86-68) και ο Γκουντάιτις έφερε την Ρίτας στο +20 (88-68). Μέχρι το τέλος του αγώνα, ο Προμηθέας δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο ματς και ηττήθηκε με 98-79.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 53-39, 77-57, 98-79

Τα στατιστικά του αγώνα.