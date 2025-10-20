H FIBA ανέλυσε τις δύσκολες φάσεις του ΒCL

Η FIBA ανέλυσε φάσεις από τα παιχνίδια του Basketball Champions League και τις αποφάσεις που πήραν οι διαιτητές.

ΑΓΩΝΑΣ: ΧΑΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ - ΧΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ: ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΑΟΥΛ

Ο παίκτης με την κίτρινη φανέλα και τον αριθμό #20 δέχεται πάσα μέσα στο τόξο, κάτω από καλάθι. Ο παίκτης με την πράσινη φανέλα και τον αριθμό #1 τον πιάνει και ο διαιτητής καταλογίζει φάουλ χωρίς δικαίωμα για βολές.

Ο Προπονητής της Κίτρινης Ομάδας ζητά challenge για πιθανή αναβάθμιση σε αντιαθλητικό φάουλ.

Άρθρο 37.1.1: Aντιαθλητικό φάουλ είναι μια επαφή παίκτη η οποία είναι:

Υπερβολική, σκληρή επαφή που προκαλείται από έναν παίκτη σε μια προσπάθεια να παίξει την μπάλα ή έναν αντίπαλο

Αποτέλεσμα: Η αρχική απόφαση του διαιτητή ήταν λανθασμένη. Το φάουλ πληρούσε ένα από τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί Αντιαθλητικό Φάουλ.

Αυτό είναι μία προφανής φάση που θα πρέπει να έχει ληφθεί η σωστή απόφαση αμέσως, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ένας Προπονητής να χάσει τη μόνη ευκαιρία challenge σε μια τόσο προφανή κατάσταση.

ΑΓΩΝΑΣ: ΤΡΑΠΑΝΙ SHARK - ΤΟΦΑΣ ΜΠΟΥΡΣΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ: ΦΑΟΥΛ ΚΑΙ INSTANT REPLAY SYSTEM

Κοντά στο τέλος του δεκαλέπτου, ο παίκτης με την κόκκινη φανέλα και τον αριθμό #9 επιχειρεί ένα τρίποντο. Ο διαιτητής καταλογίζει φάουλ στον παίκτη με την άσπρη φανέλα και τον αριθμό #8 τη στιγμή που ακούγεται ο ήχος του χρονόμετρου του αγώνα για το τέλος του χρόνου.

Μετά την αναθεώρηση από το IRS, οι διαιτητές παίρνουν πίσω το σφύριγμα για φάουλ.

F.3.1: Οι ακόλουθες καταστάσεις παιχνιδιού μπορούν να επανεξεταστούν στο τέλος της περιόδου ή της παράτασης προκειμένου να διαπιστωθεί:

- Αν υπολείπεται χρόνος και πόσος θα εμφανίζεται στο ρολόι του αγώνα, εάν ένα φάουλ διαπράχθηκε πριν από το τέλος του τετάρτου ή της παράτασης.Άρθρο 9.7: Μία περίοδος, μια παράταση ή ένα παιχνίδι θα τελειώνει όταν ηχήσει το σήμα του χρονόμετρου του αγώνα για το τέλος περιόδου ή της παράτασης. Όταν το ταμπλό είναι εξοπλισμένο με κόκκινο φωτισμό γύρω από την περίμετρό του, το φως έχει προτεραιότητα έναντι του ήχου του χρονόμετρου του αγώνα.

Άρθρο 32.1.3: Εάν ένα φάουλ διαπραχθεί αφού η μπάλα έχει “νεκρώσει” όταν ηχήσει το σήμα του χρονόμετρου του αγώνα για το τέλος της περιόδου ή κάθε παράτασης, η παράβαση που διαπράττεται, θα αγνοείται εκτός εάν πρόκειται για τεχνική ποινή, αντιαθλητικό φάουλ ή αποβολή.

Αποτέλεσμα: Μετά την επανεξέταση, σωστή απόφαση από τους διαιτητές που άλλαξαν την αρχική απόφαση.

Η επαφή έγινε αφού άναψε το κόκκινο φως στο ταμπλό, επομένως δεν συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Καθώς ήταν προσωπικό φάουλ, πρέπει να αγνοηθεί.

ΑΓΩΝΑΣ: MLP ACACEMICS ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΡΙΤΑΣ ΒΙΒΛΝΙΟΥΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ: ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΑΟΥΛ

Σε ένα ριμπάουντ, ο διαιτητής καταλογίζει προσωπικό φάουλ στον παίκτη με την μαύρη φανέλα και τον αριθμό #21, ο οποίος έκανε φάουλ στον παίκτη με την λευκή φανέλα και τον αριθμό #21. Ο προπονητής της ομάδας των λευκών ζητά challenge για πιθανή αναβάθμιση σε αντιαθλητικό φάουλ.

Άρθρο 37.1.1: Ένα αντιαθλητικό φάουλ είναι μια επαφή παίκτη η οποία είναι:

Υπερβολική, σκληρή επαφή που προκαλείται από έναν παίκτη σε μια προσπάθεια να παίξει την μπάλα ή έναν αντίπαλο

Αποτέλεσμα: Η αρχική λανθασμένη απόφαση του διαιτητή διορθώθηκε μετά την επανεξέταση. Η επαφή που δημιουργήθηκε πληρούσε ένα από τα κριτήρια για να θεωρηθεί αντιαθλητικό φάουλ.

ΑΓΩΝΑΣ: ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ ΚΟΛΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ: ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΑΟΥΛ

Ο αμυντικός με τη λευκή φανέλα και το νούμερο #11 δέχεται πάσα και αρχίζει να ντριμπλάρει την μπάλα. Ο αμυντικός με τη μαύρη φανέλα και τον αριθμό #8 δημιουργεί μια αντικανονική επαφή και ο διαιτητής καταλογίζει αντιαθλητικό φάουλ.

Άρθρο 37.1.1: Αντιαθλητικό φάουλ είναι μια επαφή παίκτη η οποία είναι:

Επαφή με έναν αντίπαλο που δεν προσπαθεί νόμιμα να παίξει απευθείας την μπάλα εντός του πνεύματος και της πρόθεσης των κανόνων.

Αποτέλεσμα: Σωστή απόφαση από τον διαιτητή. Η αντικανονική επαφή που δημιουργήθηκε από τον αμυντικό πληρούσε ένα από τα κριτήρια για να θεωρηθεί αντιαθλητικό φάουλ.