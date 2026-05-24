Στο κυνήγι της Βαρέζε ο Ολυμπιακός: Έφτασε τα 4 τρόπαια, 6ος πολυνίκης σύλλογος στη Euroleague

Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον αποψινό τελικό.

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον μόνοι τους στην 6η θέση στους πολυνίκες της διοργάνωσης, με τέσσερις κατακτήσεις του τίτλου, αφήνοντας πίσω τους τις Αρμάνι Μιλάνο, Ρίγα και Γιογκοπλάστικα/Σπλιτ, που έχουν τρία τρόπαια.

Ο Ολυμπιακός τώρα είναι στο κυνήγι των πέντε τίτλων της ιταλικής Βαρέζε, η οποία μαζί με τις Μακάμπι Τελ Αβίβ (6), Παναθηναϊκό (7), ΤΣΣΚΑ Μόσχας (8) και Ρεάλ Μαδρίτης (11) συνθέτουν την πρώτη πεντάδα των τροπαιούχων.

Για τον Ολυμπιακό αυτή ήταν η τέταρτη κατάκτηση σε σύνολο δέκα τελικών, ενώ η Ρεάλ έπαιξε στον 22ο τελικό της ιστορίας της.

Οι κατακτήσεις της Euroleague ανά ομάδες

Ρεάλ Μαδρίτης (11): 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (8): 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2019

Παναθηναϊκός (7): 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024

Μακάμπι Τελ Αβίβ (5): 1977, 1981, 2004, 2005, 2014

Βαρέζε (5): 1970, 1972, 1973, 1975, 1976

Ολυμπιακός (4): 1997, 2012, 2013, 2026

Μιλάνο (3): 1966, 1987 ,1988

Γιουγκοπλάστικα/Σπλιτ (3): 1989, 1990, 1991

Ρίγα (3): 1958, 1959, 1960

Τσιμπόνα (2): 1985, 1986

Μπαρτσελόνα (2): 2003, 2010

Βίρτους/Κίντερ Μπολόνια (2): 1998, 2001

Καντού (2): 1982, 1983

Αναντολού Εφές (2): 2021, 2022

Φενέρμπαχτσε (2): 2017, 2025

Ζάλγκιρις (1): 1999

Παρτίζαν (1) : 1992

Μπανταλόνα (1): 1994

Λιμόζ (1): 1993

Μπάνκο ντι Ρόμα (1): 1984

Μπόσνα Σαράγεβο (1): 1979

Ντιναμό Τμπίλισι (1): 1962

Η Χρυσή Βίβλος της Euroleague

1958: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

1959: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

1960: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

1961: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1962: Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

1963: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1964: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1965: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1966: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

1967: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1968: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1969: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1970: Βαρέζε (Ιταλία)

1971: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1972: Βαρέζε (Ιταλία)

1973: Βαρέζε (Ιταλία)

1974: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1975: Βαρέζε (Ιταλία)

1976: Βαρέζε (Ιταλία)

1977: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

1978: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1979: Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία)

1980: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1981: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

1982: Καντού (Ιταλία)

1983: Καντού (Ιταλία)

1984: Μπάνκο ντι Ρόμα (Ιταλία)

1985: Τσιμπόνα (Κροατία)

1986: Τσιμπόνα (Κροατία)

1987: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

1988: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

1989: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

1990: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

1991: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

1992: Παρτίζαν (Σερβία)

1993: Λιμόζ (Γαλλία)

1994: Μπανταλόνα (Ισπανία)

1995: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1996: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

1997: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

1998: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

1999: Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

2000: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2001: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)*

2001: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)*

2002: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2003: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

2004: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2005: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2006: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2007: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2008: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2009: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2010: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

2011: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2012: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

2013: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

2014: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2015: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

2016: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2017: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

2018: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

2019: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2020: Διεκόπη λόγω πανδημίας του κορωνοϊού

2021: Αναντολού Εφές (Τουρκία)

2022: Αναντολού Εφές (Τουρκία)

2023: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

2024: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2025: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

2026: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

* Το 2001 συνυπήρχαν η Ευρωλίγκα και η Σουπρολίγκα

