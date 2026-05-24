Στο κυνήγι της Βαρέζε ο Ολυμπιακός: Έφτασε τα 4 τρόπαια, 6ος πολυνίκης σύλλογος στη Euroleague

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον μόνοι τους στην 6η θέση στους πολυνίκες της διοργάνωσης, με τέσσερις κατακτήσεις του τίτλου, αφήνοντας πίσω τους τις Αρμάνι Μιλάνο, Ρίγα και Γιογκοπλάστικα/Σπλιτ, που έχουν τρία τρόπαια.
Ο Ολυμπιακός τώρα είναι στο κυνήγι των πέντε τίτλων της ιταλικής Βαρέζε, η οποία μαζί με τις Μακάμπι Τελ Αβίβ (6), Παναθηναϊκό (7), ΤΣΣΚΑ Μόσχας (8) και Ρεάλ Μαδρίτης (11) συνθέτουν την πρώτη πεντάδα των τροπαιούχων.
Για τον Ολυμπιακό αυτή ήταν η τέταρτη κατάκτηση σε σύνολο δέκα τελικών, ενώ η Ρεάλ έπαιξε στον 22ο τελικό της ιστορίας της.
Οι κατακτήσεις της Euroleague ανά ομάδες
- Ρεάλ Μαδρίτης (11): 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023
- ΤΣΣΚΑ Μόσχας (8): 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2019
- Παναθηναϊκός (7): 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (5): 1977, 1981, 2004, 2005, 2014
- Βαρέζε (5): 1970, 1972, 1973, 1975, 1976
- Ολυμπιακός (4): 1997, 2012, 2013, 2026
- Μιλάνο (3): 1966, 1987 ,1988
- Γιουγκοπλάστικα/Σπλιτ (3): 1989, 1990, 1991
- Ρίγα (3): 1958, 1959, 1960
- Τσιμπόνα (2): 1985, 1986
- Μπαρτσελόνα (2): 2003, 2010
- Βίρτους/Κίντερ Μπολόνια (2): 1998, 2001
- Καντού (2): 1982, 1983
- Αναντολού Εφές (2): 2021, 2022
- Φενέρμπαχτσε (2): 2017, 2025
- Ζάλγκιρις (1): 1999
- Παρτίζαν (1) : 1992
- Μπανταλόνα (1): 1994
- Λιμόζ (1): 1993
- Μπάνκο ντι Ρόμα (1): 1984
- Μπόσνα Σαράγεβο (1): 1979
- Ντιναμό Τμπίλισι (1): 1962
Η Χρυσή Βίβλος της Euroleague
- 1958: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
- 1959: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
- 1960: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
- 1961: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 1962: Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)
- 1963: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 1964: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1965: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1966: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
- 1967: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1968: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1969: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 1970: Βαρέζε (Ιταλία)
- 1971: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 1972: Βαρέζε (Ιταλία)
- 1973: Βαρέζε (Ιταλία)
- 1974: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1975: Βαρέζε (Ιταλία)
- 1976: Βαρέζε (Ιταλία)
- 1977: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 1978: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1979: Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία)
- 1980: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1981: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 1982: Καντού (Ιταλία)
- 1983: Καντού (Ιταλία)
- 1984: Μπάνκο ντι Ρόμα (Ιταλία)
- 1985: Τσιμπόνα (Κροατία)
- 1986: Τσιμπόνα (Κροατία)
- 1987: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
- 1988: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
- 1989: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
- 1990: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
- 1991: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
- 1992: Παρτίζαν (Σερβία)
- 1993: Λιμόζ (Γαλλία)
- 1994: Μπανταλόνα (Ισπανία)
- 1995: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1996: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 1997: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
- 1998: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
- 1999: Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
- 2000: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2001: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)*
- 2001: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)*
- 2002: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2003: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
- 2004: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 2005: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 2006: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 2007: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2008: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 2009: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2010: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
- 2011: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2012: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
- 2013: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
- 2014: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 2015: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 2016: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 2017: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
- 2018: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 2019: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 2020: Διεκόπη λόγω πανδημίας του κορωνοϊού
- 2021: Αναντολού Εφές (Τουρκία)
- 2022: Αναντολού Εφές (Τουρκία)
- 2023: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 2024: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2025: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
- 2026: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
* Το 2001 συνυπήρχαν η Ευρωλίγκα και η Σουπρολίγκα