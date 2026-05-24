Γουέστ Χαμ: «Δεν ήμασταν αρκετά καλοί»

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Γουέστ Χαμ αναφέρθηκε στον υποβιβασμό της, κάνοντας λόγο για μια «θλιβερή και επώδυνη στιγμή» στην ιστορία του συλλόγου.

Οι Λονδρέζοι ευχαρίστησαν τον κόσμο για τη στήριξη που έδειξε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, παραδεχόμενοι πως η ομάδα δεν μπόρεσε να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη των φιλάθλων της.

Στην ανακοίνωση, η διοίκηση της Γουέστ Χαμ τονίζει ξεκάθαρα ότι η ομάδα «δεν ήταν αρκετά καλή», λέγοντας πως πλέον πρέπει να αντιμετωπίσει την αποτυχία με ειλικρίνεια και διάθεση για ανασύνταξη.

Ακόμη, υπογραμμίζεται ότι ο σύλλογος θα κάνει τα πάντα ώστε να επιστρέψει άμεσα στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ξεκινώντας από τώρα τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν στην Championship.

Η ανακοίνωση της Γουέστ Χαμ

«Η ανακοίνωση του υποβιβασμού μας από την Premier League σήμερα σηματοδοτεί μια θλιβερή και οδυνηρή στιγμή για την ομάδα μας.

Ο Σύλλογος θέλει να ευχαριστήσει ειλικρινά κάθε έναν από τους φιλάθλους μας για τη σταθερή και αφοσιωμένη στήριξη που προσέφεραν καθ’ όλη τη διάρκεια μιας εξαιρετικά δύσκολης και απογοητευτικής σεζόν.

Τελικά, δεν ανταποδώσαμε αυτή τη στήριξη. Η απλή αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν αρκετά καλοί. Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αυτής της αποτυχίας με ειλικρίνεια, διαφάνεια και αποφασιστικότητα να διορθώσουμε τα λάθη, να επαναπροσδιοριστούμε και να ξαναχτίσουμε.

Η Γουέστ Χαμ είναι ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος του οποίου η μοναδική ταυτότητα δεν καθορίζεται από την επιτυχία ή την αποτυχία μέσα στο γήπεδο, αλλά από τις αξίες και τις παραδόσεις των ριζών μας στο ανατολικό Λονδίνο και από το πνεύμα των ανθρώπων που έχουν το "Claret and Blue" στην καρδιά τους. Ο Σύλλογος αναγνωρίζει πόσο δύσκολη ήταν αυτή η σεζόν για εκείνους και γνωρίζει ότι πρέπει να κάνει βήματα ώστε να αποκαταστήσει το αίσθημα υπερηφάνειας, εμπιστοσύνης και πίστης.

Όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να επιστρέψουμε στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου με την πρώτη προσπάθεια. Η σκληρή δουλειά για να γίνει αυτό πραγματικότητα ξεκινά άμεσα».