Ο Σορτς με 18π.-5 ασίστ σε 19 λεπτά δεν πιανόταν, ο Γκριγκόνις είχε 3/6 τρίποντα και η καταπράσινη Ρόδος απόλαυσε σκορ και θέαμα από τον σοβαρό Παναθηναϊκό απέναντι στον Κολοσσό (67-90).

Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε ανάσες στους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέντι Όσμαν, που έμειναν εκτός 12άδας, δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον Κώστα Σλούκα και είχε το απρόοπτο με τον Ρίσον Χολμς, που αποχώρησε από το παρκέ με ενοχλήσεις στους προσαγωγούς στην αρχή του ματς, αλλά δεν είχε πρόβλημα να πάρει τη νίκη.

Κατάμεστο και πράσινο το κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, αφού υπήρχε sold out, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να δημιουργούν και πάλι τη δική τους μοναδική ατμόσφαιρα.

Έντονα παράπονα για τις αποφάσεις των Σκανδαλάκη, Θεονά και Σπυρόπουλου από τους «πράσινους», με τον Αταμάν να είναι έξαλλος κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

Εντυπωσιακός στα δίποντα ο Παναθηναϊκός με 22/32 (68%), με τους παίκτες το Αταμάν να έχουν 37 ριμπάουντ έναντι 27 του Κολοσσού και 21 ασίστ για 17 λάθη. Κυριάρχησε στις βολές ο Κολοσσός με 31-23.

Πλέον οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι, το τρίτο στη σειρά, απέναντι στη Βίρτους στη Μπολόνια για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Τι Τζέι Σορτς με 18 πόντους (5/6 διπ., 1/1 τριπ., 5 ασ.), με τον Όμερ Γιούρτσεβεν να προσθέτει άλλους 13 (4/6 διπ., 1/1 τριπ., 2/2 βολές, 9 ριμπ.) και τους Ντίνο Μήτογλου (5/7 διπ., 9 ριμπ.) και Νίκο Ρογκαβόπουλο να έχουν από 12.

Από την πλευρά του Κολοσσού, πρώτος σκόρερ ήταν ο Γκάμπριελ Γκάλβανίνι με 13 πόντους (6/8 βολές), με τον Ράιαν Τέιλορ να προσθέτει άλλους 12 (3/4 διπ., 1/1 τριπ.) και τον Περικλή Κουρουπάκη 11 (7/10 βολές).

Με συγκέντρωση και Γκριγκόνις στο +13 ο Παναθηναϊκός

Το παιχνίδι ξεκίνησε με 2 τρίποντα από τους Γκριγκόνις και Τέιλορ (3-3) στο πρώτο δίλεπτο, με την ομάδα του Αταμάν να ανεβάζει τον ρυθμό στη συνέχεια και με σερί 6-0 με τους Μήτογλου, Ναν και Σορτς να προηγείται με 8-10 στο 4'. Ο Πετρόπουλος απάντησε με τρίποντο για το 11-12 στο 5', με τον Γκριγκόνις με το 2ο τρίποντό του (6π., 2/2 τριπ.) και τον Μήτογλου στο 6' να διαμορφώνουν το 12-17. Ο Σορτς με 1/2 βολές στο 7' έκανε το 12-18, με τον Γιούρτσεβεν να γράφει το 13-22 στο 8' με 4 σερί πόντους και τον Παναθηναϊκός να «τρέχει» επιμέρους 10-1. Ο Κολοβέρος στο 9' μείωσε σε 15-22, με τον Ρογκαβόπουλο με καλάθι και φάουλ και τρίποντο (6 σερί πόντους) να διαμορφώνει το 15-28 του δεκαλέπτου.

Διακοπές, διαιτητικά λάθη, αλλά αναλλοίωτο το «πράσινο» προβάδισμα

Με την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου ο Γκραντ έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στους 15 (15-30), με τις διακοπές για instant replay από τους διαιτητές να είναι στο πρώτο λεπτό περισσότερη από τον αγωνιστικό χρόνο. Μετά τα 0/2 challenges του Καράσκο με τη διαφορά στους 15, ξεκίνησε το μπάσκετ, με τον Καλαϊτζάκη στο 14' να κάνει το 20-34, αλλά τους Ροδίτες με σερί 4-0 να μειώνουν σε 24-34 στο 15' με 2/2 βολές του Κουρουπάκη. Το παιχνίδι είχε γίνει σκληρό, με τους διαιτητές να χάνουν αρκετά φάουλ και τον Ρογκαβόπουλο στο 16' να κάνει το 26-38, πριν ο Σορτς στο 17' διαμορφώσει το 27-40. Η απάντηση του Κολοσσού ήρθε δια χειρός Γκαλβανίνι με 4 σερί πόντους για το 33-42 στο 19', με τον Σορτς να γράφει το 36-49 στο τέλος του ημιχρόνου.

Μία από τα ίδια: Οι διαιτητές στο επίκεντρο, ο Παναθηναϊκός στην πρωτοπορία

Οι Ροδίτες στην έναρξη της τρίτης περιόδου προσπάθησαν να δώσουν έναν γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι και μείωσαν σε 40-51 με τον Ακίν, με τον Παναθηναϊκό να απαντά με σερί 5-0 από τους Γιούρτσεβεν και Μήτογλου στο 24' για το 42-56. Ο Γκαλβανίνι (13π.) με τρίποντο και ο Ακίν με 2/2 βολές στο 25' μείωσαν σε 47-56, ρίχνοντας τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή μετά από ώρα στο ματς, με τον Καράμπελα στο 26' με τρίποντο να γράφει το 50-58 και να δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ναν και Γιούρτσεβεν (11π.) στο 27' έκαναν το 50-61, με τον Καράμπελα και πάλι με σουτ από την περιφέρεια να μειώνει σε 53-61. Ο Γκριγκόνις (9π., 3/4 τριπ.) απάντησε για το 53-64 στο 28', με τους διαιτητές στη συνέχεια να κλείνουν τα μάτια σε καθαρό φάουλ στον Λιθουανό, με τον Αταμάν να δέχεται τεχνική ποινή, με τον Γκραντ με τρίποντο να γράφει το 55-67 στο φινάλε του δεκαλέπτου.

Δεν είχε πρόβλημα και πέρασε άνετα από τη Ρόδο

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο με 2 συνεχόμενα λάθη, με τους Μήτογλου (10π.) και Γιούρτσεβεν (13π.) όμως να δίνουν λύσεις στη συνέχεια με επιθετικά ριμπάουντ για το 57-71 στο 33'. Η συνεργασία Σορτς και Κουζέλογλου έφερε το 57-73 στο 34', με τον Μήτογλου (12π.) και πάλι στο 34' να στέλνει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 18 (57-75). Ο Σορτς στο 35' ουσιαστικά έριξε τίτλους τέλους στην υπόθεση νίκη, κάνοντας το 59-80, με το μόνο που απέμενε να είναι πλέον το τελικό σκορ. Ο Σορτς και πάλι στο 36' έκανε το 61-84, φτάνοντας στους 18 πόντους, με τον Ρογκαβόπουλο να γράφει το 63-86 και τον Παναθηναϊκό να φτάνει στη νίκη με το 67-90.

Τα δεκάλεπτα: 15-28, 36-49, 55-67, 67-90

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς