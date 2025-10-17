Νέο ρεκόρ πόντων ο Όσμαν: «Ήταν ένα ματς παράδειγμα για το πως πρέπει να παίζουμε»

Ο Τζέντι Όσμαν πέτυχε ρεκόρ καριέρας σε πόντους στην Euroleague και στις δηλώσεις του στάθηκε στην ομαδική δουλειά που έκανε ο Παναθηναϊκός για να έρθει το διπλό επί της Αναντολού Εφές.

Ο Τούρκος φόργουορντ σταμάτησε στους 29 πόντους (6/10τρ, 3/4διπ., 5/6β.) και έσπασε το δικό του ρεκόρ που κρατούσε από τον Μάιο (28π.) ξανά τότε κόντρα στην Εφές.

Στις δηλώσεις του ο Όσμαν σημείωσε: «Είμαστε χαρούμενοι, ήταν μια επιτυχημένη διπλή εβδομάδα για εμάς. Παίζαμε σήμερα με μια ταλαντούχα ομάδα, όπως η Εφές. Ολοι συνέβαλαν σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι, ήταν ένα παράδειγμα το σημερινό ματς του πως πρέπει να παίζουμε.

Για την εμφάνιισή του και το νέο ρεκόρ: «Η αυτοπεποίθησή μου προέρχεται και συνεχίζεται από το Ευρωμπάσκετ, ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου που όταν είμαι ελεύθερος μου πασάρουν και με βοηθούν. Είμαι χαρούμενος με το ρεκόρ μου αλλά πιο πολύ με τη νίκη.

Ημασταν τρομεροί στο δεύτερο ημίχρονο, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, παίξαμε και εξαιρετική άμυνα κατά διαστήματα».