Χατζηδάκης ενόψει Άρη: «Θέλουμε να πετύχουμε την πρώτη μας νίκη»

Μαρούσι και Άρης τίθενται αντιμέτωποι για την 3η αγωνιστική της GBL στο κλειστό του Αγίου Θωμά (18/10, 19:00) με στόχο την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στον Άρη και φέτος ανήκει στο Μαρούσι, δήλωσε για το ερχόμενο παιχνίδι και την προσέγγιση του.

Αρχικά ανέφερε: «Αν το εξετάσουμε ψυχρά, με βάση τα ρεκόρ και οι δυο ομάδες ξεκίνησαν με 0-2. Είναι προφανές ότι εμείς, που παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας ο οποίος πάντα μας στηρίζει, θέλουμε πολύ να κάνουμε την πρώτη μας νίκη. Έχουμε καλό υλικό, δουλεύουμε καθημερινά και πολύ σκληρά και νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Στο ξεκίνημα το πρόγραμμά μας ήταν δύσκολο και αισθάνομαι ότι αυτό που μας λείπει είναι να κάνουμε την πρώτη μας νίκη και να χτίσουμε πάνω σε αυτή και να πάρουμε ώθηση αγωνιστικά και κυρίως ψυχολογικά.

Για τον Άρη σχολίασε: «Είναι μια ποιοτική ομάδα με βαθύ ροτέισον σε Έλληνες και ξένους».

Για το Μαρούσι σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν είπε: «Πέρυσι ήταν μια περίεργη χρονιά με πολλούς τραυματισμούς. Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος δείχνει να έχει φέρει έναν άλλο αέρα και περισσότερες απαιτήσεις».