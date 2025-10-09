Όλη η EuroLeague περιμένει τον Σορτς και τον Παναθηναϊκό

Δεκάδες μεταγραφές, είκοσι ομάδες κι όμως οι πάντες ασχολούνται και αναλύουν τους «πράσινους» και ειδικά τον βραχύσωμο γκαρντ μετά από μόλις δύο επίσημα ματς.

Έχουν περάσει δύο αγωνιστικές στην EuroLeague. Βρισκόμαστε στην τρίτη. Ημερολογιακά, δεν έχει περάσει δεκαήμερο από τη στιγμή που έγινε το τζάμπολ της φετινής σεζόν. Κατά συνέπεια είναι υπερβολικά νωρίς. Ειδικά με τα δεδομένα που έχουν να αντιμετωπίσουν όλες οι ομάδες.

Το Eurobasket, την προετοιμασία που ουσιαστικά ήταν το λιγότερο προβληματική. Κάποιες από τις τοπ ομάδες μάλιστα, δεν είχαν τον προπονητή τους σε αυτό το διάστημα. Όπως είναι ο Παναθηναϊκός, η Μονακό, σε μικρότερο βαθμό και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Κατά συνέπεια είναι το λιγότερο αφελές να γίνονται από τώρα σοβαρές κρίσεις για παίκτες ή για το που μπορεί να φτάσει η κάθε ομάδα. Ειδικά όταν μέσα σε όλα, οι περισσότερες ομάδες «κουβαλούν» και ζητήματα με τραυματισμούς, ανετοιμότητας λόγω αυτών ή απουσιών.

Γι’ αυτό και τα φαινόμενα με τις κατοστάρες, τις ανύπαρκτες άμυνες, το μπάσκετ που θυμίζει περισσότερο ΝΒΑ κι όχι την κλασική EuroLeague. Έστω στη σύγχρονη μορφή της, με το ταλέντο, την επιθετικότητα και την αθλητικότητα να κυριαρχούν.

Τη στιγμή που οι πάντες τα κατανοούν απόλυτα όλα αυτά, ένα όνομα συζητιέται πανευρωπαϊκά. Αυτό του Τι Τζέι Σορτς. Τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα, για έναν παίκτη με δεδομένη αξία και με δεδομένο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε με βαριά ίωση. Η οποία τον έστειλε στο νοσοκομείο και τον κράτησε για μέρες εκτός προπονήσεων.

Ακόμη και να μην υπήρχε το θέμα υγείας, είναι η ίδια η μετάβαση σε ομάδα κορυφής που καθιστά δυσκολότερη την προσαρμογή. Κι όμως, άνθρωποι του μπάσκετ, αναλυτές κάθε είδους από κάθε χώρα, σχεδόν έχουν βγάλει πόρισμα για τον Σορτς μετά από δύο ματς.

Μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο Μονέκε, αθλητής ομάδας που αλλάζει προπονητή λόγω της κάκιστης αρχής της. Αντί λοιπόν να ασχοληθεί με τον εαυτό του ή την ομάδα του, ασχολείται με το αν θα ταιριάξει ο Σορτς στον Παναθηναϊκό.

Αυτό δείχνει ένα και μόνο πράγμα: Τη δυναμική και της μεταγραφής και του σωματείου. Όποια ενασχόληση με τον Παναθηναϊκό, αποτελεί στοιχείο που θα προσεγγίσει τεράστιο ενδιαφέρον. Είτε από τους «πράσινους», είτε από τους αντιπάλους τους που περιμένουν να ακούσουν κάτι κακό για να αναθαρρήσουν.

Από την άλλη ο Σορτς όποια άλλη μεταγραφή κι αν έγινε, ήταν και παραμένει εκείνη που ξεχώρισε στην Ευρώπη. Διότι ο Μίσιτς που πήγε στη Χάποελ για παράδειγμα, ήταν αναμενόμενο να επιστρέψει στην EuroLeague και το σίριαλ το δημιούργησε μόνος του περισσότερο, παρά οι ομάδες που τον ήθελαν.

Κατά τα άλλα, το να κρίνεται μια τέτοια μεταγραφή, ή ένα τέτοιο ρόστερ συνολικά, από τα πρώτα δύο-τρία ματς, είναι το λιγότερο αφελές. Οπότε το θέμα είναι περισσότερο προσπάθεια για να γίνουν κάποιοι viral. Κι όχι ουσιαστική μπασκετική ανάλυση.