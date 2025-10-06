Ο Άρης Betsson ανακοίνωσε sold out για το ματς με τους Χάμπουργκ Τάουερς

Ο Άρης Betsson ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση απέναντι στους Χάμπουργκ Τάουερς για το Eurocup (8/10, 20:00).

Kατάμεστο θα είναι το «Nick Galis Hall» στην φετινή πρεμιέρα της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο Eurocup κόντρα στους Χάμπουργκ Τάουερς, αφού ο Άρης Betsson ανακοίνωσε sold out.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην αναμέτρηση είναι πολύ πιθανό να δώσει το «παρών» και ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί από την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ.