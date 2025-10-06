Ο Άρης Betsson ανακοίνωσε sold out για το ματς με τους Χάμπουργκ Τάουερς

Kατάμεστο θα είναι το «Nick Galis Hall» στην φετινή πρεμιέρα της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο Eurocup κόντρα στους Χάμπουργκ Τάουερς, αφού ο Άρης Betsson ανακοίνωσε sold out.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην αναμέτρηση είναι πολύ πιθανό να δώσει το «παρών» και ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί από την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ.
‼️ Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της Τετάρτης (08/10, 20:00) με τους @hamburgtowers, για τη 2η αγωνιστική του @EuroCup— ARIS B.C. (@ARISBCgr) October 6, 2025
Ευχαριστούμε και συνεχίζουμε!