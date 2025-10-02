Προμήνυμα; Ο Στογιάκοβιτς ποζάρει με τη σημαία της Σερβίας! (vid)

Ίσως να αποτελεί κι ένα προμήνυμα, αφού ο Αντρέι Στογιάκοβιτς είναι στο πανεπιστήμιο του Ιλινόις και ποζάρει με τη σημαία της Σερβίας.

Ο γιος του Πέτζα θα κληθεί το επόμενο χρονικό διάστημα να αποφασίσει αν θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας ή τη Σερβία, με τον Αντρέι Στογιάκοβιτς να εμφανίζεται σε βίντεο να ποζάρει με τη σημαία των «πλάβι».

Μαζί του είναι ο Ντέιβιντ Μίρκοβιτς, Μαυροβούνιος συμπαίκτης του στο Ιλινόις, που κρατά τη σημαία της χώρας του.

Το αν είναι προμήνυμα για την τελική απόφαση ή όχι αναφορικά με την επιλογή του για τη χώρα που θα εκπροσωπήσει θα φανεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.