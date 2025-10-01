Βαγγέλης Μάντζαρης στην Magic Euroleague: «Δεν πέτυχε τον σχεδιασμό του ο Ολυμπιακός - Παίκτης Μπαρτζώκα ο Νιλικίνα αλλά...» (vid)

Aναλυτικά τα όσα είπε στην Magic Euroleague:
«Κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός δεν πέτυχε τον σχεδιασμό το καλοκαίρι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Βασίστηκε πολύ στον Ουόκαπ και στον Έβανς να είναι 100% υγιείς και να του βγάλουν όλη την χρονιά. Στην ουσία έφυγαν δυο πολύ κομβικοί παίκτες. Έφυγε ο Γκος και ο Βιλντόζα και στην ουσία πήρε τον Έβανς, η οποία ήταν μια εσωτερική μεταγραφή και όχι κανονική. Αλλά ο Έβανς με 1.5 χρόνο απουσίας λόγω τραυματισμού και ο Ουόκαπ ταλαιπωρήθηκε αρκετά από την μέση του χάνοντας την μισή χρονιά, ήταν ένα ρίσκο.
Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά αναιρεί μόνος του τον σχεδιασμό το ρόστερ, γιατί αν στηρίζει τον Έβανς 100%, δεν μπορεί επειδή έπαθε έναν τραυματισμό στο άλλο γόνατο και θα μείνει έξω για 15-20 μέρες να πάει να πάρει άλλο παίκτη. Ο Παναθηναϊκός αν μείνει έξω ένα μήνα ο Σορτς θα πάει να πάρει παίκτη; Είναι λογικό ο Έβανς να είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς αφού απουσίαζε ένα χρόνο. Ο Μπαρτζώκας αναγκάστηκε να πάρει τον Νιλικίνα γιατί ήταν αυτό που υπήρχε στην αγορά. Πήγε να πάρει τον Μόντε Μόρις. Ο Μπαρτζώκας ήθελε ένα παίκτη που ξέρει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, έχει παίξει Ευρώπη και είναι κοντά στα θέλω του. Ο Νιλικίνα είναι παίκτης Μπαρτζώκα αλλά δεν ξέρω αν είναι κοντά στα θέλω του Ολυμπιακού».