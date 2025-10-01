Βαγγέλης Μάντζαρης στην Magic Euroleague: «Δεν πέτυχε τον σχεδιασμό του ο Ολυμπιακός - Παίκτης Μπαρτζώκα ο Νιλικίνα αλλά...» (vid)

Ο Βαγγέλης Μάντζαρης μιλώντας στην Magic Euroleague μίλησε για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού σημειώνοντας πως έτσι όπςω ήρθαν τα πράγματα δεν πέτυχε, ενώ ανέλυσε και το αγωνιστικό προφίλ του Νιλικίνα, τον χαρακτήρισε παίκτη «Μπαρτζώκα» αλλά στάθηκε πως δεν είναι κοντά στα «θέλω» των Πειραιωτών.

Aναλυτικά τα όσα είπε στην Magic Euroleague:

«Κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός δεν πέτυχε τον σχεδιασμό το καλοκαίρι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Βασίστηκε πολύ στον Ουόκαπ και στον Έβανς να είναι 100% υγιείς και να του βγάλουν όλη την χρονιά. Στην ουσία έφυγαν δυο πολύ κομβικοί παίκτες. Έφυγε ο Γκος και ο Βιλντόζα και στην ουσία πήρε τον Έβανς, η οποία ήταν μια εσωτερική μεταγραφή και όχι κανονική. Αλλά ο Έβανς με 1.5 χρόνο απουσίας λόγω τραυματισμού και ο Ουόκαπ ταλαιπωρήθηκε αρκετά από την μέση του χάνοντας την μισή χρονιά, ήταν ένα ρίσκο.

Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά αναιρεί μόνος του τον σχεδιασμό το ρόστερ, γιατί αν στηρίζει τον Έβανς 100%, δεν μπορεί επειδή έπαθε έναν τραυματισμό στο άλλο γόνατο και θα μείνει έξω για 15-20 μέρες να πάει να πάρει άλλο παίκτη. Ο Παναθηναϊκός αν μείνει έξω ένα μήνα ο Σορτς θα πάει να πάρει παίκτη; Είναι λογικό ο Έβανς να είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς αφού απουσίαζε ένα χρόνο. Ο Μπαρτζώκας αναγκάστηκε να πάρει τον Νιλικίνα γιατί ήταν αυτό που υπήρχε στην αγορά. Πήγε να πάρει τον Μόντε Μόρις. Ο Μπαρτζώκας ήθελε ένα παίκτη που ξέρει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, έχει παίξει Ευρώπη και είναι κοντά στα θέλω του. Ο Νιλικίνα είναι παίκτης Μπαρτζώκα αλλά δεν ξέρω αν είναι κοντά στα θέλω του Ολυμπιακού».