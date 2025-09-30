Με κορυφαίο παίκτη τον Ζακ ΛεΝτέι (21 πόντοι/5 ριμπάουντ) η Αρμάνι Μιλάνο ξεκίνησε μ' εντυπωσιακό τρόπο την καινούργια σεζόν, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα μέσα στο Βελιγράδι με 82-92.

Τα «συστατικά» είναι δύο: Α) Ελπίδες, Β) Όνειρα.

Κάθε ομάδα που σέβεται τον εαυτό στην Euroleague ξεκινάει με ελπίδες και όνειρα τη σεζόν, ασχέτως που για κάποιες εξ αυτών οι μεν πρώτες θ' αποδειχθούν φρούδες, τα δε δεύτερα εφιάλτης.

Αν- μεγάλο ΑΝ- πάντως το κριτήριο για Ερυθρό και Αρμάνι είναι το παρθενικό τους ματς στη σεζόν 2025-2026, η ομάδα του coach Σφαιρόπουλου έχει πολύ δρόμο να διανύσει ακόμη, τη στιγμή που εκείνη του Μεσίνα βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Προφανώς και προτρέχουμε, αλλά...

Αλλά, να: οι Ιταλοί με μπροστάρη τον ΖακΛεντέι επικράτησαν με σχετική άνεση μέσα στο Βελιγράδι, τη στιγμή που οι Σέρβοι παρά την τίμια προσπάθεια του Τζόρνταν Νουόρα (19 πόντοι) έπεσαν μαχόμενοι. Μαχόμενοι μεν, έπεσαν δε.

Έτσι, με αυτό το 82-92, η βαθμολογία λέει πια «Ερυθρός Αστέρας 0-1, Αρμάνι Μιλάνο 1-0».

Είπαμε: ελπίδες και όνειρα.

Άλλωστε είναι δωρεάν και ο ημερολόγιο δείχνει ακόμη 30 Σεπτεμβρίου...

