Πήρε το Super Cup στο...ρελαντί ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα και με όπλο την άμυνα του επικράτησε εύκολα με 74-30 κατακτώντας το πρώτο Super Cup Γυναικών. Απίθανη εμφάνιση της Χριστινάκη με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ.

O Oλυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί κόντρα στο ΠΑΣ Γιάννινα και με όπλο την άμυνα του κέρδισε εύκολα με 74-30 και κατέκτησε το πρώτο Super Cup Γυναικών.

Η ομάδα της Φρόσως Δραγάκη πήρε από νωρίς διαφορά, πάτησε το πόδι στο γκάζι και δεν ξανακοίταξε πίσω φτάνοντας άνετα στην τελική επικράτηση.

Η Ελεάννα Χριστινάκή ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια για τις «ερυθρόλευκες», με την πολύπειρη άσο να μετρά 32 πόντους με 10 ριμπάουντ.Πολύ καλή εμφάνιση και από την Σιέρα Τζόνσον με 8 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη η μοναδική με διψήφιο αριθμό πόντων ήταν η Τάϊλα Μπρούγκλερ με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ, με την Σίνγκλετον να προσθέτει 8 πόντους με 14 ριμπάουντ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης