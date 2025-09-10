Μποντιρόγκα για το Final-4 στην Αθήνα: «Οι λόγοι που επιλέξαμε το ΟΑΚΑ»

Ο Πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα εξήγησε τους λόγους που η διοργανώτρια αρχή επέλεξε το ΟΑΚΑ ως έδρα για το F4.

Η Euroleague ανακοίνωσε και επίσημα πως το Final Four της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025 - 2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το Telekom Center Athens, με τον πρόεδρο της διοργάνωσης, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, αλλά και τον CEOμ Παούλιους Μοτιεγιούνας, να αναφέρονται σε αυτή την απόφαση και τους λόγους που πάρθηκε.

Όσα ανέφερε ο Μποντιρόγκα

«Η Αθήνα είναι μια πόλη με βαθιά μπασκετική κληρονομιά και από τις πιο παθιασμένες εξέδρες στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε το 2026 στην Αθήνα, μια πόλη που έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία της EuroLeague.

Η Ελλάδα παραμένει μια στρατηγική αγορά για τη Euroleague, με δύο κορυφαίες ομάδες να αγωνίζονται κάθε χρόνο, μια εξαιρετικά αφοσιωμένη κοινότητα φιλάθλων και έχει ισχυρή απήχηση ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα είναι μια φυσική επιλογή, για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρει ακόμη μία θεαματική διοργάνωση».

Όσα δήλωσε ο Μοτεγιούνας:

«Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να ενισχύουμε τους δεσμούς μας με τις παραδοσιακές αγορές. Η αφοσίωση της πόλης στο μπάσκετ, σε συνδυασμό με την ιστορία της και το πάθος των φιλάθλων, την καθιστούν ιδανικό σκηνικό για τη μεγαλύτερη διοργάνωσή μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη τους στην Euroleague Basketball. Η στήριξή τους υπήρξε καθοριστική ώστε το Final Four να επιστρέψει στην Αθήνα έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες. Με τη συνεχιζόμενη συνεργασία τους, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρουμε ξανά μια αξέχαστη εμπειρία. Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα αναδεικνύει τον στόχο της Euroleague Basketball να προσφέρει κορυφαίες εμπειρίες στους φιλάθλους, ενισχύοντας παράλληλα το παγκόσμιο προφίλ της διοργάνωσης»