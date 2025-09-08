Χολμς: «Στόχος να είμαι από τους καλύτερους σέντερ στην Euroleague» (vid)

Ο Ρισόν Χολμς πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με στιγμές από την προπόνησή του και σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως θέλει να είναι από τους κορυφαίους σέντερ της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Ρισόν Χολμς. Σε αυτό υπάρχουν στιγμιότυπα από τις προπονήσεις του, ενώ ο νέος «πράσινος» αστέρας απάντησε και σε κάποιες ερωτήσεις.

Τόνισε πως στόχος του είναι να είναι από τους καλύτερους σέντερ της Euroleague και υπογράμμισε πως έχει πολλά να μάθε από τους νέους του συμπαίκτες.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα: «Είναι όμορφα. Ειλικρινά, το ότι μπορώ να μείνω εκεί που μένω, να βλέπω την πόλη και τη θάλασσα. Είναι μία φανταστική εμπειρία. Όπως επίσης το να είμαι στο γήπεδο με αυτούς τους τύπους. Είμαι 31 αλλά έχω τόσο πολλά ακόμα να μάθω. Ανυπομονώ να τα μάθω και να έχω την ευκαιρία να παίξω, να τρέξω πάνω-κάτω με αυτούς τους τύπους. Είναι όνειρο, ειλικρινά».

Για τις προπονήσεις με τους νέους του συμπαίκτες: «Είναι υπέροχα. Προφανώς μαθαίνω τις συνήθειές τους, πώς τους αρέσει να παίζουν, πού πρέπει να είμαι. Όπως είπα είναι τόσα πολλά αυτά που έχω να μάθω. Αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι στο μπάσκετ. Να είμαι εδώ με αυτούς τους τύπους και μου μαθαίνουν πολλά. Οπότε είναι χαρά κάθε μέρα να έρχομαι εδώ, να μαθαίνω και να παλεύω με αυτούς τους τύπους».

Για το αν θα είναι από τους καλύτερους σέντερ της Euroleague τη νέα σεζόν: «Αυτός είναι ο στόχος. Για αυτό δουλεύω. Έρχομαι εδώ κάθε μέρα, κάνω ένα βήμα μπροστά και να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Οπότε τα αποτελέσματα ας μιλήσουν από μόνα τους».

Για το τί ανυπομονεί περισσότερο από τη νέα σεζόν: «Να ανταγωνιστώ. Να βγω εκεί έξω και να ανταγωνιστώ. Έχω τόσο πολύ πάθος και αγάπη για αυτό το παιχνίδι. Οπότε κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να βγω εκεί έξω, έχω άλλη μία ευκαιρία να δείξω ποιος είμαι. Πάντα ανυπομονώ και είμαι ενθουσιασμένος για αυτό».

Για το ποιος είναι ο πιο κουλ τύπος στα αποδυτήρια: «Φίλε, είναι πολλοί κουλ τύπου. Πάντα επιλέγω τον δικό μου, τον Κέντρικ Ναν, επειδή τον ξέρω από το Σικάγο. Γνωριζόμαστε αρκετό καιρό, οπότε με βοηθάει πολύ προκειμένου να συνηθίσω τα πράγματα εδώ».

Το μήνυμά του στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Ανυπομονώ. Δεν μπορώ να περιμένω τη στιγμή να σας δω και να σας ακούσω μετά το πρώτο κάρφωμα. Είμαι ενθουσιασμένος, παιδιά. Ελπίζω και εσείς το ίδιο».